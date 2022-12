Andreea Marin a slăbit 20 de kilograme, mâncând 5 mese pe zi. La ce alimente a renunțat vedeta?

Andreea Marin a slăbit spectaculos, după ce a adoptat un stil de viață sănătos. Vedeta mănâncă 5 mese pe zi, însă a renunțat la mai multe categorii de alimente.

Andreea Marin are parte de o transformare spectaculoasă, asta după ce a slăbit 20 de kilograme. Vedeta are 5 mese pe zi, însă a renunțat la mai multe categorii de alimente. La cei 47 de ani pe care îi are, Andreea Marin a dorit să adopte un stil de viață echilibrat și să scape de kilogramele în plus. Acum, a și reușit acest lucru și le-a împărtășit și fanilor ei secretele sale!

Andreea Marin nu mai consumă zahăr, sosuri sau prăjeli de niciun fel. Hidratarea este foarte importată, iar vedeta nu uită să bea 2 litri de apă pe zi. În ceea ce privește orele de masă, Andreea nu ia cina mai târziu de ora 19, iar în meniul ei zilnic se găsesc fructe și legume proaspete.

„Cinci mese pe zi, fără prăjeli, sosuri, fast food – mă feresc de ele ca de ciumă – ultima masă la 7 seara. Carbohidrați, pâine, orez, paste făinoase doar până la ora 14.00. Fructe și legume proaspete în fiecare zi, dar la distanță de mese. Atenție, fructe și legume fără hormoni, fără toxine! Încercați să alegeți ceea ce vine de la țară și nu e tratat chimic. Doi litri de apă pe zi. Paharul cu apă pe birou a înlocuit covrigeii și alunele. Sare cât mai puțină, zahăr deloc, e bună și mierea, nu prea des.”, a dezvăluit Andreea Marin, pe pagina sa de Facebook.

Pentru că un stil de viață sănătos nu se rezumă doar la alimentație, Andreea Marin practică și sport, de 6 ori pe săptămână. Vedete recunoaște că la început i-a fost greu, însă este determinată să trăiască sănătos atât pentru ea, cât și pentru familia ei.

„Gimnastica de dimineață, 6 zile pe săptămână. Eu m-am convins că nu se moare din asta. Recunosc, m-am zvârcolit destul înainte să încep", a mai scris Andreea Marin pe Facebook.

