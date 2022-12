Pentru că ține la confortul și relaxarea ta, La Festa a creat La Festa Hot Choco Menta, combinația perfectă pentru un gust memorabil obținut din prospețimea mentei în contrast cu ciocolata. Gust unic care dă savoare zilelor friguroase. Încearcă-l și tu!

Toamna lungă și frumoasă părea că ne va bucura... până la primăvară. Sau asta ne doream noi, în secret. Dar doamna Iarnă nu s-a lăsat nebăgată în seamă și și-a făcut ușor, ușor simțită prezența. Serile lungi, diminețile reci sau weekendurile cu ceață, ploaie ori ninsoare fac parte din cotidian acum. Pentru că ne place viața echilibrată, ne-am adaptat ușor, fără prea multe comentarii. Am găsit repede soluții. De exemplu, am reluat obiceiul de a ne uita mai mult timp la seriale. Sau de a petrece ore mai multe citind, ascultând muzică sau făcând meditații. Ne concentrăm din nou mai mult pe propria persoană, dăm mai multă atenție nevoilor de relaxare și răsfăț. Nu că astă vară nu am fi făcut asta. Dar iarna totul se face în tihnă, cu mai mult calm și liniște, nu-i așa? Poate de asta s-o fi inventat iarna, să ni se lase timp de tihnă și răsfăț. Dacă mai e și ciocolată pe lângă, chiar ar putea fi tot ce ne dorim. Glumim, desigur. Avem nevoi și dorințe diferite, important este să ne oprim din când în când din goana cotidiană și să le dăm curs. Poate ți se pare greu sau chiar imposibil, dar sunt multe persoane care pot confirma că se poate.

Uite, începe cu o dimineață petrecută la o cană de ciocolată caldă alături de prietena ta cea mai bună. Vorbiți pe îndelete despre voi, despre ce simțiți sau doriți. Sau ascultați muzica preferată, în tihnă, relaxate.

Și vezi viața cu ochi dulci.

Urmând minimele recomandări de mai sus, o să-ți dai repede seama că nu ai nevoie de întâmplări majore în viața ta ca să te bucuri de momentele de liniște. Relaxarea poți s-o trăiești ușor. Chiar și o cană de ciocolată caldă te poate face să simți că totul va fi bine.

Ca să vezi viața cu ochi dulci, îți punem la dispoziție La Festa Hot Choccolata, băutura savuroasă, perfectă pentru momentele de răsfăț în zilele reci de iarnă.

Și pentru că ține la confortul și relaxarea ta, La Festa a creat La Festa Hot Choco Menta , combinația perfectă pentru un gust memorabil obținut din prospețimea mentei în contrast cu ciocolata. Gust unic care dă savoare zilelor friguroase. Încearcă-l și tu!

La Festa – bucură-te de băutura dulce, cu gust plăcut și ușor de preparat! Și vezi viața cu ochi dulci.