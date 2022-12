Antonia, criticată pentru pozele provocatoare de pe Instagram! Cum le răspunde artista haterilor?

Antonia le-a oferit un răspuns tranșant celor care o critică pentru imaginile provocatoare pe care le postează pe social media.

Antonia este una dintre cele mai urmărite vedete de pe social media, iar fanii ei o admiră pentru frumusețea și naturalețea sa. La cei 33 de ani pe care îi are, artista are 3 copii și o siluetă de invidiat. Antonia a mărturisit dintotdeauna că îi place să facă sport și că exercițiile fizice nu lipsesc din rutina ei de zi cu zi.

Cu toate că multă lume o admiră pentru frumusețea sa, Antonia are parte și de hateri, care se arată nemulțumiți cu privire la conținutul pe care artista îl postează pe social media. Recent, ea a primit un astfel de comentariu, în care un urmăritor i-a atras atenția cu privire la pozele indecente de pe Instagram. Acesta i-a scris că Antonia are 2 copii și un soț și că pozează provocator. Antonia l-a corectat și i-a spus mândră că are 3 copii și că Alex Velea i-a făcut poza.

'Ești sigură că ai un soț, 2 copii și 33 de ani?'', a fost mesajul transmis de un fan. ''3 babe! Soțul mi-a făcut poza.'', i-a răspuns Antonia pe rețelele de socializare.

Antonia, mesaj pentru cei care o critică

Antonia a dezvăluit că a are parte, încă din liceu, de persoane care sunt invidioase pe ea. Vedeta a vorbit despre femeile care îi trimit mesaje răutăcioase și a spus că îi pare rău pentru că au un astfel de comportament.

„Am avut de-a face cu femei care mă urăsc toată viața mea. Ele afișează o atitudine încrezătoare, ca și cum nimic nu s-a schimbat. Practic, nu sunt impresionate de nimic sau nimeni. Ceea ce este amuzant este faptul că am vorbit cu unele dintre ele, dar pe la spate le roade indivia. Aceasta este problema reală. Ceea ce vreau să spun este că acum sunt adult, iar această problemă nu s-a schimbat vreodată. Am trecut prin asta de când eram în liceu. Acum că sunt matură, tot ceea ce pot să fac pentru ele este să îmi pară rău pentru ele, deoarece asta spune multe despre ele", a scris Antonia, într-o postare distribuită pe Instagram.

