Bianca Drăgușanu, despre nunta cu Gabi Bădălău. Diva se vede mireasă alături de fostul soț al Claudiei Pătrășcanu?

Bianca Drăgușanu a vorbit despre planurile pe care le are pentru perioada următoare, inclusiv despre nunta cu Gabi Bădălău.

Bianca Drăgușanu este o femeie spontană și uneori deciziile pe care le ia sunt surprinzătoare, chiar și pentru apropiații săi. Vedeta are tot ce își dorește pentru a fi fericită și ea știe că nu are niciun motiv pentru care să se plângă.

Dacă pe plan profesional diva are un succes colosal, lucrurile stau la fel de bine și pe plan amoros. Bianca Drăgușanu are o relație de aproape un an de zile cu fostul soț al Claudiei Pătrășcanu și chiar dacă nu locuiesc împreună, cei doi își fac timp unul pentru altul. Vedeta a fost plecată cu Bădălău în cele mai exotice vacanțe, însă acum Bianca a luat o decizie importantă în ceea ce privește relația sa.

Bianca Drăgușanu vrea ca anumite lucruri personale să fie ținute doar pentru ea, iar în perioada următoare, vedeta își dorește să fie mult mai discretă în ceea ce privește viața ei privată.

''Sunt bine, dar nu mai vreau să mai expun detalii din viața mea personală, pentru că orice spun se exploatează și sunt lucruri care, momentan, nu-mi fac bine și nu cred că mi-au făcut vreodată. Lucrurile astea cu care m-am expus. Sunt ok, sunt bine, exact așa cum vreau să fiu. Îi sunt alături (n.r. Gabi Bădălau) mereu, asta este cel mai important, pentru că avem nevoie de liniște și toate lucrurile se vor rezolva. Nu am făcut niciun fel de plan (n.r. vacanță) important este să fim sănătoși, să avem încredere în Dumnezeu, pentru că sunt sigură că lucrurile se vor rezolva.", a declarat vedeta pentru Antena Stars, potrivit spynews.ro.

Bianca Drăgușanu se vede din nou mireasă

Pentru că deține un atelier de rochii, Bianca Drăgușanu mărturisește că se vede din nou mireasă. Vedeta nu vrea să își mai facă planuri pe termen lung și trăiește momentul prezent.

Mai mult ca niciodată, diva apreciază intimitatea și respectă acest lucru și la partenerul ei de viață. Dacă în urmă cu câțiva ani ea umbla în telefonul partenerului, acum și-a dat seama că nu are de ce să controleze oamenii din jurul ei.

"Mă văd mireasă săptămânal, pentru că am rochii de mireasă în atelierul meu. Nu știu ce îmi rezervă viața, viitorul, prezentul, chiar nu știu. Am foarte multe inele. Mi se pare că orice om are nevoie de intimitate (n.r. controlează în telefon), iar dacă un om vrea sa greșească și fără să-i iei telefonul la control, poate să scrie și să șteargă, adică să facă curățenie în urma lui. Nu, nu sunt de acord, mi se pare imatur, deși am făcut-o și eu la un moment dat, dar am depășit momentul ăsta. Consider că e penibil să se întâmple lucrul acesta.'', a declarat Bianca Drăgușanu, în exclusivitate, la Antena Stars.

