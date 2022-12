Nestlé lansează pralinele After Eight The Collection - o cutie de colecție

Nestlé, cea mai mare companie de produse alimentare și băuturi din lume, lansează pralinele de ciocolată After Eight într-o nouă cutie de colecție.

Cutia the praline After Eight The Collection - o selecție de ciocolată premium, cuprinzând cinci sortimente delicioase:

Ciocolată neagră cu mentă și fondant cu aromă de portocale – fondant cu aromă de portocală netedă și mentă, acoperit într-un strat bogat de ciocolată neagră.

– fondant cu aromă de portocală netedă și mentă, acoperit într-un strat bogat de ciocolată neagră. Ciocolată neagră și mentă – o pralină în straturi de ciocolată neagră bogată și interior de mentă moale.

– o pralină în straturi de ciocolată neagră bogată și interior de mentă moale. Dark Peppermint Crisp – ciocolată neagră bogată îmbogățită cu perle crocante de zahăr.

– ciocolată neagră bogată îmbogățită cu perle crocante de zahăr. Fondant de ciocolată neagră cu mentă – fondant de mentă netedă acoperit cu ciocolată neagră bogată.

– fondant de mentă netedă acoperit cu ciocolată neagră bogată. Trufe de mentă cu lapte – un o pralină cu interior de mentă moale și ciocolată cu lapte.

Ambalate într-o cutie de cadouri, After Eight The Collection poate fi un cadou excelent pentru sărbători, petreceri, pentru cină, sau pentru a încânta familia și prietenii în orice moment. Cutia de praline After Eight The Collection a fost lansată în magazine la nivel național începând cu luna septembrie.

Andreea State, Group Brand Manager Nestlé Confectionery, spune: "Pralinele de ciocolată cu mentă After Eight aduc o perspectivă fresh momentelor împreuna cu prietenii sau familia. Cu un gust neconvențional revigorează simțurile și inspiră celebrarea momentelor speciale de sărbători. Suntem încântați să putem aduce pe piață noua cutie de praline After Eight The Collection în acest an. Reacția consumatorilor la noul concept de produs After Eight a fost incredibilă, așa că suntem încrezători că va fi un mare succes pentru iubitorii de ciocolată cu mentă de pretutindeni! Cu cinci sortimente delicioase, cu ciocolată neagră și cu lapte, există ceva pentru toate gusturile în această colectie de praline".

În România, aproape 50% dintre consumatorii români cu vârste între 14-74 de ani savurează praline cel puțin 1 dată pe an, iar 11% dintre ei săptămânal. Brandul After Eight a fost lansat în România în anul 2010 și în ultimii ani s-a observat o creștere a interesului consumatorilor români pentru acest tip de ciocolată cu mentă, care este apreciat de 39% dintre bărbați și 61% dintre femei[1].

Lansată în 1962 în Marea Britanie, After Eight este fabricată cu cacao durabilă certificată 100%, provenită din Planul Nestlé Cocoa în colaborare cu Rainforest Alliance. After Eight folosește ulei de mentă 100% natural și nu conține coloranți artificiali, arome și conservanți. After Eight este acum vândut în țări din întreaga lume și este deosebit de popular în Franța, Germania și Spania. After Eight este recunoscut ca fiind cel mai important brand de ciocolată cu mentă din Marea Britanie, cunoscut pentru gustul său rafinat și calitatea premium. Tabletele subțiri de ciocolată cu mentă delicioase sunt cunoscute pentru aducerea familiilor și prietenilor împreună în timpul ocaziilor cheie, cum ar fi de Crăciun.

