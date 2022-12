Tania Budi trăiește viața pe care a visat-o! Cu ce se ocupă acum vedeta?

Tania Budi arată nemaipomenit la cei 54 de ani pe care îi are, iar viața pe care o trăiește este exact aceea pe care a visat-o. Vedeta se poate mândri cu un trai pe măsură și poate face tot ceea își dorește.

Recent, Tania Budi a vorbit despre job-ul pe care îl are și despre cum arată o zi din viața ei. Blondina a spus că are foarte mult timp liber de când conduce mai multe afaceri la Constanța, printre care și cluburi de noapte.

„Am afaceri în Constanța care merg foarte bine, iar acum cu fratele meu mai deschidem un club lounge. Este al cincilea sau al șaselea, nu mai știu, dar am mai închis din cauza pandemiei un club.

Mă distrez foarte mult, am știut să-mi creez personalul, managerii, am avut și noroc de oameni buni, am mult timp liber și mi-l ocup pentru mine, pentru tot ce înseamnă prietenii mei, cultură, am o viață foarte frumoasă”, a mai spus vedeta pentru unica.ro.