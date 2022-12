Toate secretele despărțirii dintre Cristina Cioran și Alex Dobrescu. De ce a plecat actrița de acasă?

Cristina Cioran și Alex Dobrescu au format un cuplu timp de doi ani, iar din dragostea lor s-a născut micuța Ema. Din păcate, la puțin timp după ce actrița a născut, între cei doi au apărut neînțelegerile, iar în urmă cu câteva săptămâni ei s-au despărțit definitiv.

În timp ce Alex Dobrescu și-a refăcut repede viața sentimentală alături de o tânără studentă, cu 20 de ani mai tânără ca el, Cristina Cioran este dedicată îngrijirii și creșterii ficei sale. Actrița s-a mutat cu mama ei și își dorește să o ducă pe Ema la creșă, începând cu anul viitor.

Într-o relație care merge pe repede, dacă treci de primul an jumate, doi ani jumate, ea e bună. N-am trecut! Noi am fost împreună 2 ani și 4 luni, am făcut un copil, deci am ars niște etape. Poate că, dacă nu le ardeam așa repede pe toate, lucrurile erau mai bune. Dacă în momentul în care ceva se deteriorează într-o relație, iar tu simți, ca femeie, nu spui atunci pas, o să fie din ce în ce mai greu. Eu am așteptat, am sperat ca să se repare ceva, dar ceva odată stricat nu se mai poate repara, din păcate”, a spus ea, conform protv.ro.