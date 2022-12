De ce nu a avut Andreea Antonescu încredere în fostul ei soț pentru a avea grijă de Sienna? Mama artistei s-a mutat în SUA

Andreea Antonescu și-a lăsat fiica pe mâna mamei sale, în America. Deși și fostul ei soț, Traian Spak locuiește tot în SUA, artista se simte mai liniștită știind că mama ei are grijă de Sienna.

Andreea Antonescu a fost uimită să afle că fiica sa, Sienna, își dorește să rămână în America și să își continue studiile acolo. Vedeta i-a îndeplinit dorința fiicei sale și, deși fostul ei soț, Traian Spak, locuiește tot în SUA, ea a ales să o trimită pe mama ei în America, pentru a avea grijă de Sienna.

Andreea Antonescu a explicat că, deși are încredere în fostul ei soț, tatăl Siennei, ea este mai liniștită știind că mama ei are grijă de Sienna. Ea a călătorit în America destul de des în ultimele luni, însă acum se apropie cu pași repezi de naștere și are interdicție de a mai zbura.

„Eu am încredere foarte mare în mama și m-a ajutat mult. Știu că sunteți tați amândoi, că sunteți oameni care își iubesc copiii, dar sunteți tați, nu veți fi niciodată ca o mamă. În mama eu am încredere sută la sută, nu că Traian nu aș vrea, dar… Cea mai bună soluție e ca ea să fie în continuare cu mama. Traian o vizitează și ea îl vizitează. Eu deocamdată a trebuit să rămân aici, pentru că nu mai aveam voie să zbor”, a spus Andreea Antonescu, în emisiunea lui Dan Capatos.

Andreea Antonescu va naște înainte de Crăciun

Andreea Antonescu urmează să nască peste o săptămână, iar până atunci va sta liniștită, acasă. Ea va aduce pe lume cea de-a doua fetiță și va naște, cel mai probabil, prin cezariană.

Cu toate că este în luna a 9-a de sarcină, artista a acumulat doar 10 kilograme în plus, deși se aștepta la mult mai multe.

„Sunt foarte bine și mă simt foarte bine, deși mai e foarte puțin. 9-10 kilograme, mă așteptam să iau 41. Se vede burtica. E bine și mă simt foarte bine. Aș putea teoretic să nasc oricând. Am trecut de cele 36 de săptămâni. Mai e foarte puțin. Teoretic, ar trebui să nasc săptămâna viitoare. Eu m-am retras acasă și nu mai ies așa mult. Azi am stat cumințică în casă, ca să pot să ajung la emisiune. Cel mai probabil, va fi cezariană”, a spus Andreea Antonescu, la „Xtra Night Show”.

Vizionare placuta