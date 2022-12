Valentina Pelinel, dezvăluiri despre divorț. Vedeta a fost criticată că s-a căsătorit din interes

Valentina Pelinel și Cristi Borcea formează unul dintre cele mai frumoase cupluri, iar cei 2 au împreună un băiețel și două fetițe. Recent, fostul model a vorbit despre iubirea pentru Borcea, dar și ce s-ar întâmpla în cazul unui divorț.

Valentina Pelinel a mărturisit că, dacă vor divorța, ea și Cristi Borcea vor pleca doar cu ceea ce au venit. Mai exact, cei doi au făcut separare de bunuri, iar Valentina a mărturisit că nu s-a căsătorit cu afaceristul pentru banii săi.

„Noi avem separare de bunuri. Eu nu sunt în relația asta pentru bunurile soțului meu! Fiecare pleacă cu ce a venit dacă va fi să ne despărțim.

Eu, când am intrat în căsătoria cu Cristi, aveam un apartament la New York. Eu voiam să plec din țară, să-mi fac o viață nouă acolo. Cel mai greu mi-a fost să aleg. Momentul acela când Cristi mi-a spus: «ori pleci la New York, ori rămâi aici cu mine să te lupți». Nu sunt genul să plec la rău. Eu îmi doream o familie. Așa a fost să fie, mai întâi la rău și apoi la bine. Mie mi-a lipsit el, pentru că eu pe el am vrut”, a spus Valentina Pelinel, în cadrul podcast-ului lui Ameri Nasrin.