Filme de Crăciun: 7 seri pana la Crăciun? 7 super producții pentru tine și familia ta!

Filmele de Crăciun au fost întotdeauna una dintre cele mai frumoase părți ale acestei sărbători pe care cu totii o așteptăm cu sufletul la gura! Am pregătit deci 7 filme de Crăciun de care sa te bucuri pana in seara de 25 decembrie alături de prieteni, de iubit sau de familie. De la titluri clasice pana la cele mai joi producții Netflix, avem filme pentru toate gusturile.

Filme de Craciun

1. Miracolul de pe Strada 34 (1947)

Unul dintre cele mai remarcabile filme de Craciun din toate timpurile. Dorey este directorul executiv al magazinului Marcy. Ea si fetita ei nu sunt foarte incantate de sarbatoarea Craciunului si nici de atmosfera zilelor de iarna. Cu toate acestea, ea este insarcinata sa gaseasca Mos Craciunul perfect pentru a imparti daruri copiilor. Astfel, il intalneste pe Kriss Kringle.

Te-am facut curios? Iata trailerul:

2. Cosmarul dinaintea Craciunului (1993)

Un film superb, animat, potrivit pentru toata familia! Regele Dovleac pleaca din orasul Halloween, insa ajunge din greseala in orasul Craciunului. Fascinat de tot ce vede in fata ochilor decide sa il rapeasca pe Mos Craciun si sa imparta el cadouri tuturor oamenilor ce asteaptau sarbatoarea.

Te-am facut curios? Iata trailerul:

3. Un print de Craciun (2017)

Un film doar la un click distanta, disponibil pe Netflix! O tanara jurnalista are ocazia de a pleca in strainatate cu scopul redactarii unei stiri despre printul, ce in curand va deveni rege, insa lucrurile iau o cu totul alta intorsatura.

Te-am facut curios? Iata trailerul:

Filme de Craciun Netflix

4. O, baiat frumos!/ Single All The Way (2021)

Dorind sa evite discutiile familiei despre viata sa amoroasa, Peter il convinge pe cel mai bun prieten al sau, Nick sa mearga impreuna sa masa de Craciun pretinzand ca sunt impreuna. Totul merge conform planului pana cand mama lui Peter il anunta ca i-a pregatit deja o intalnire.

Te-am facut curios? Iata trailerul:

5. Vacanta (2006)

Preferatul meu din aceasta lista, unul dintre cele mai reusite filme de Craciun! Doua femei care vor sa isi dea refresh la viata, Amanda si Iris se intalnesc intamplator pe internet si decid ca pe perioada sarbatorilor de iarna sa faca schimb de vieti- una locuieste in Anglia, una din Los Angeles. Viata lor ia o intorsatura de proportii!

Te-am facut curios? Iata trailerul:

6. Cronicile Craciunului (2018)

Kate si Teddy sunt hotarati ca de acest Craciun sa il pandeasca pe Mos Craciun si sa il surprinda pe camerele de luat vedere, insa planul le este dat peste cap chiar de Mos Craciun care ii ia pe copii intr-o super aventura!

Te-am facut curios? Iata trailerul:

Filme de iarna

7. Klaus (2019)

Un film perfect pentru copii, un film animat ce ne transmite ca o fapta buna poate da unei sarbatori extraordinare chiar in cel mai intunecat si infrigurat loc.

Iata trailerul:

Cover photo Evgeny Atamanenko/Shutterstock