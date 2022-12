6 comedii romantice perfecte pentru date night pe Disney+

Când vine vorba de Sărbători de iarnă, o mare parte din atenție se îndreaptă către filmele de Crăciun, pe care le puteți viziona alături de cei dragi (de preferință în pijamale asortate). Cu toate astea, nu putem da la o parte și comediile romantice perfecte pentru date night! Există ceva în legătură cu săruturile sub vâsc, dorințele de Crăciun împlinite și fulgii de zăpadă care oferă o magie aparte acestor zile.

De la poveștile din basme, la poveștile animate tandre ale prietenilor blănoși și, acum, la remake-urile live-action, catalogul de filme Disney+ este plin de povești clasice de dragoste perfecte pentru date night.

Pe lângă clasicele Walt Disney Animation, precum Frumoasa și Bestia și Aladdin, remake-uri live-action precum Cenușăreasa și Doamna și Vagabondul și filme Pixar precum Wall-E și Incredibilii, Disney+ are numeroase comedii romantice perfecte pentru o seară de film alături de partener sau parteneră:

În timp ce tu dormeai (While You Were Sleeping)

Un clasic al genului de comedie romantică, „În timp ce tu dormeai” o are ca protagonistă pe fermecătoarea Sandra Bullock în rolul lui Lucy, unei lucrătoare la metrou care visează cu ochii deschiși, care se îndrăgostește de Jack, un bărbat extrem de atrăgător pe care îl vede doar de la distanță (Peter Gallagher). După ce îi salvează viața, este luată drept logodnica lui atunci când el intră în comă la spital. Dintr-o dată, Lucy se trezește în brațele primitoare ale familiei bărbatului... și se îndrăgostește de fratele acestuia, Jack.

Capcană pentru părinți (The Parent Trap)

Hallie Parker, o fetiță modernă din California, și Annie James, o domnișoară cu educație londoneză, (ambele interpretate de Lindsay Lohan) sunt gemene identice care nu știu de existența celeilalte, până când se întâlnesc accidental într-o tabără de vară. Acum își pun pistruii la muncă pentru a unelti un plan de a schimba locurile și a-și împăca părinții (Dennis Quaid and Natasha Richardson, și a avea familia pe care și-au dorit-o dintotdeauna.

O adaptare modernă a unei povești clasice, „Capcană pentru părinți” este o poveste frumos emoționantă despre familie, dragoste și lupta pentru a rămâne împreună.

Magie în New York (Enchanted)

Inspirându-se din tradiția sa culturală, Disney creează o poveste minunată, diferită de tot ce ați văzut până acum. Plină de energie, amuzament și muzică incredibilă, scrisă de legendarul Alan Menken, „Magie în New York” e o aventură despre cei care se simt ca peștele pe uscat. Pentru prințesa Giselle, viața e un basm - până este izgonită de pe tărâmul animat al Andalasiei în lumea modernă, lipsită de magie, din New York. Un avocat cinic și direct îi sare în ajutor, fără să știe că vesela și inocenta Giselle îl va fermeca. „Magie în New York” e comedia muzicală care va vrăji întreaga familie!

Prințesa îndărătnică 2 – Nunta (The Princess Diaries 2: Royal Engagement)

„Prințesa îndărătnică 2: Nunta” le are în distribuție pe irezistibila Anne Hathaway și pe celebra Julie Andrews, distinsă cu premiul Oscar. Viitoarea regină a Genoviei, prințesa Mia (Hathaway) are tot ce-și poate dori o fată - în afară de iubirea magică pe care a visat-o dintotdeauna. și curând, Mia descoperă șocată că trebuie să se căsătorească imediat, altfel familia ei va pierde coroana! Complicațiile comice sunt stăpâne în această delicioasă comedie de familie despre autodescoperire și despre cum să-ți faci visele să se împlinească!

Nori (Clouds)

Filmul este bazat pe o poveste reală incredibilă. Zach Sobiech este un licean de șaptesprezece ani care iubește viața și are un talent înnăscut pentru muzică. Dar abia ce începe clasa a douăsprezecea și o invită în oraș pe fata de care-i plăcea de mult timp, că lumea lui se răstoarnă cu susul în jos - cancerul de care suferă s-a extins în tot organismul și mai are de trăit doar șase luni. Mai având doar atât de puțin timp de trăit, el și cel mai bun prieten al său, care este și compozitor, Sammy, hotărăsc să-și urmeze visurile și să facă un album. Însă ei habar nu au că vor deveni un fenomen muzical. Însă, între timp, Zach trebuie să se confrunte cu realitatea și indiferent de felul în care își petrece timpul, el îi va face să sufere pe cei pe care îi iubește, inclusiv pe Amy, iubirea vieții lui. În timp ce starea lui se înrăutățește, Zach trebuie să hotărască în ce fel își va petrece timpul și mai ales cu cine. Apoi descoperă că cel mai bun mod de a spune adio e prin intermediul muzicii și așa ia naștere hitul său Nori. Printr-o abordare realistă, emoționantă și frumoasă asupra dualității vieții și al impactului pe care îl are muzica, povestea lui Zach e un testament apropo de ceea ce se întâmplă atunci când începi să îți trăiești viața ca și cum fiecare zi e ultima.

Stargirl

Leo Borlock (Graham Verchere) este un elev obișnuit de la liceul Mica. Are note bune, cântă în fanfara școlii și e mulțumit dacă nu e băgat în seamă. Dar toate acestea se schimbă atunci când o cunoaște pe Stargirl Caraway (Grace VanderWaal), o elevă nouă, încrezătoare și versatilă, excentrică, cu o pasiune pentru ukulele. Ea e blândă, apreciază magia vieții obișnuite și îi cucerește pe ceilalți prin gesturi simple. Leo și ceilalți colegi sunt fermecați de felul ei excentric de a fi și de personalitatea ei debordantă. În foarte scurt timp, ea nu mai este ignorată și ridiculizată, ci acceptată și lăudată. Apoi este iar ignorată, iar asta îl face pe Leo să treacă printr-o serie întreagă de trăiri. Un omagiu adus individualității, bunătății și puterii spiritului uman, filmul ”Stargirl” e regizat de Julia Hart, după un scenariu de Kristin Hahn și Julia Hart & Jordan Horowitz, bazat pe romanul lui Jerry Spinelli. Filmul îi are în distribuție pe cântăreața/compozitoarea Grace VanderWaal, la debutul său, Graham Verchere, Karan Brar, Maximiliano Hernandez, Darby Stanchfield și Giancarlo Esposito. “Stargirl” este produs de Ellen Goldsmith-Vein, p.g.a., Lee Stollman, p.g.a., și Kristin Hahn, p.g.a., cu Jordan Horowitz, Jim Powers, Jerry Spinelli, Eddie Gamarra, Catherine Hardwicke și Jonathan Levin ca producători executivi.

Pe Disney Plus poți găsi o serie impresionantă de filme de dragoste și nu numai! Platforma de streaming oferă o mare varietate de filme și seriale precum numeroase episoade speciale tematice de Crăciun din serialele îndrăgite The Simpsons sau Family Guy, cât și întreaga colecție a celebrei francize „Singur acasă”.

foto Disney+

Vizionare placuta