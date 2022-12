Andreea Bălan, lecții învățate după fuga de acasă și cearta monstru cu tatăl ei. La 18 ani, artista și-a luat viața în mâini

Andreea Bălan este una dintre cele mai iubite artiste autohtone și multă lume o apreciază pentru felul în care se ridică și mai puternică, după fiecare căzătură. Ea a reușit să aibă succes pe cont propriu, după destrămarea trupei Andre.

Recent, Andreea Bălan a povestit cum a fost parcursul său profesional, dar și cum fuga de acasă de la 18 ani, după o ceartă aprinsă cu tatăl ei, a ajutat-o să devină ceea ce este astăzi. Artista este de părere că dacă nu ar fost nevoită să muncească din greu pentru succesul și independența financiară de acum, parcursul său ar fi fost cu totul altul.

„S-a ocupat tata până la 18 ani, apoi am fugit de acasă și am început să mă ocup singură. Nu mai îmi plăcea cum se ocupa tata de mine. Aflasem că banii din Andre se cheltuiseră, nu mai era nimic. Mie mi se părea o nedreptate și am vrut să îmi iau cariera în mâini, ca să mă ocup singură și să pot să-mi gestionez singură banii.”, a povestit Andreea Bălan în cadrul podcastului"> „Aproximativ – Discuții cu Gojira”.