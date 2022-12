Cristina Cioran, noi mărturisiri despre împăcarea cu Alex Dobrescu. Mai există cale de întoarcere?

Cristina Cioran a ales să de despartă de Alex Dobrescu, pentru a-ți putea crește fetița în liniște. Deși cei doi se logodiseră, la puțin timp după aceea, actrița a anunțat separarea de tatăl fiicei sale. La rândul său, Alex Dobrescu nu a pierdut timpul și acum iubește din nou, de această dată o femeie cu 20 de ani mai tânără ca el.

În urmă cu câteva zile, Cristina Cioran și Alex Dobrescu s-au certat în plină stradă, iar scandalul s-a lăsat cu amenințări și cuvinte dure spuse unul altuia. Acum, Cristina Cioran își dorește să aibă parte de liniște, pentru a avea grijă de micuța Ema. Trecutul nu mai are nicio importanță pentru ea și spune că a făcut tot ce a fost posibil pentru a repara relația dintre ea și Alex Dobrescu.

„Nu mi-aș fi imaginat, într-adevăr, în septembrie sau în octombrie la început, că o să fim aici. Ceva s-a întâmplat în relația noastră. Deodată a fost de nerecunoscut. Am încercat, nu-mi reproșez nimic. Am încercat tot ce era de încercat, până când mi-am făcut băgăjelul și am plecat. La mine a fost un șoc, pentru că nu îmi venea să cred.

Noi ne cunoșteam într-un fel, eram într-un fel și, dintr-odată nu am mai fost. Cred că de la un moment dat încolo ne-am dorit lucruri diferite, asta cred cu adevărat.”, a declarat Cristina Cioran, în cadrul emisiunii lui Cristi Brancu.