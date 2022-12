Moș Crăciun: Cel mai iubit personaj al sezonului rece

Iată câteva lucruri interesante despre Moș Crăciun!

Încă din copilărie, Moș Crăciun a fost preferatul copiilor! Acesta este personajul mistic ce aduce în fiecare an cadouri celor cuminți și oferă zâmbete pe chipurile oamenilor. Totodată, tradiția din Ajunul Crăciunului și existența lui Moș Crăciun a reprezentat un îndemn indirect pentru a fi mai buni.

Moș Crăciun cu plete dalbe

„Moş Crăciun cu plete dalbe

A sosit de prin nămeţi

Şi aduce daruri multe

La fetiţe şi băieţi



Moş Crăciun, Moş Crăciun



Din bătrani se povesteşte

Că-n toţi anii negreşit

Moş Crăciun pribeag soseşte

Niciodată n-a lipsit



Moş Crăciun, Moş Crăciun



Moş Crăciun cu plete dalbe

Incotro vrei s-o apuci

Ţi-aş canta Florile dalbe

De la noi să nu te duci!



Moş Crăciun, Moş Crăciun!”

Costum Moș Crăciun

Costumul lui Moș Crăciun este cunoscut deja, fiind în nuanțe de roșu aprins și alb. Acesta a fost promovat foarte mult în ultimii ani, iar acum este deja o necesitate pentru familiile care au copii.

Acest costum de Moș Crăciun este destinat adulților care își doresc să le facă o surpriză copiilor! Este reutilizabil, conține 5 piese: căciulă, sacou, pantaloni, barbă și curea și este foarte ușor de purtat.

Costumul poate fi comandat aici.

Costum de Moș Crăciun din catifea pentru copil

Pastreaza amintirea fiecarui Craciun al baietelului tau cu ajutorul costumului de Mos Craciun Flippy® Baiat, 1-3 ani, 5 piese, Catifea in culori vii si vesele, dintr-o catifea moale. Set Costum de Mos Craciun Flippy® este tinuta perfecta pentru baieteii cu varsta cuprinsa intre 1 si 3 ani. Materialul din care este confectionat costumul este 100% Poliester confectionat din materiale tesute tesute tip catifea.

Costumul poate fi comandat aici.

Costum de Crăciuniță

Daca vrei sa faci parte din echipa Mosului, acest costum este perfect! Impresioneaza-i pe cei dragi cu cel mai dragut costum de Craciunita si vei ramane in gandurile lor ca cel mai bun ajutor al Mosului.

Costumul poate fi comandat aici.

Scrisoare Moș Crăciun

1. „Dragă Moșule,

Cred că îți amintești de mine. A trecut multă vreme de când îți scriam în fiecare an și așezam câte-o scrisoare pe fereastră. Plicul îl găseam desfăcut, iar hârtia din interiorul lui era veșnic împăturită stângaci și așezată la loc. N-am înțeles cum de nu o luai de acolo, dar totuși știai de fiecare dată ce îmi doresc. Poate pentru c-ai vrut dintotdeauana ca peste ani să-mi aduc aminte.

Iarna asta am luat teancurile de scrisori și le-am citit. Ți-am cerut pe rând mai multe, mașinuțe, ursuleți de pluș, cărți cu eroi din basme și fel de fel de hăinuțe. Pe lângă asta îți scriam că vreau ca cei din jurul meu să fie sănătoși și să nu mă părăsească. Știi și tu că mi-era mai teamă că-i ia cineva de lângă mine decât să-mi răspunzi că nu am fost cuminte și nu merit să-mi primesc cadourile.

Moșule, anul ăsta de Crăciun nu-ți cer nimic, ceea ce crezi că merit sunt sigur că tu îmi vei aduce. Și nu îți scriu nici măcar pentru tradiție ci ca să îți mulțumesc pentru zâmbetele de peste an, pentru că sunt sănătos, pentru curajul de a nu renunța la visuri și oameni importanți.

În seara de Crăciun am să privesc cerul și știu că am să te văd zâmbind și ai să-mi faci cu ochiul. Atunci voi ști, Moșule, că dorința mi-a fost ascultată.

Pesemne c-am fost tare cuminte dacă m-ai răsfățat nu doar de Crăciun, ci în fiecare zi.”

2. „Dragă Moșule,

Știu că nu sunt un om model și că există multe momente în care poate te dezamăgesc. Mai mult, poate uneori chiar te supăr sau îți ofer motive pentru care să mă încadrezi la „cei obraznici”. Totuși, eu vreau să îți spun că în toți acești ani am încercat să îmi păstrez sufletul curat, să fiu un om bun, să ajut oamenii din jurul meu și de multe ori să fiu atât de naivă încât să las de la mine pentru alții.

Știu că scrisorile acestea sunt destinate pentru a-ți cere ceva, dar eu tot ce pot să îți spun este MULȚUMESC!”

Renii lui Moș Crăciun

Știe toată lumea că Moș Crăciun colindă țările în lung și în lat cu ajutorul unei sanii trase de reni. Nu este întâmplator faptul că aceste necuvântatoare îl ajută pe Moș să livreze toate cadourile celor care au fost cuminți. Fiecare are propriul nume, personalitate și funcție:

Rudolph. Cel mai cunoscut ren al lui Moș Crăciun are o încredere uriașă în propriile forțe deoarece, în trecut, el a fost luat în derâdere de ceilalți reni din cauza nasului roșu. Atunci când Moșul spune că el este cel care conduce sania pe timp de seară, este fericit și toți ceilalți reni îl respectă.

Dasher. Este unul dintre cei mai rapizi reni din echipa lui Moș Crăciun!

Dancer. În traducere liberă „Dansatorul” este un ren cu o personalitate unică. El este extrovertit și adoră petrecerile.

Prancer. Este cel mai corect dintre toți renii și îi place să se uite în oglindă și să arate bine tot timpul. El are un ham special de ren, colorat în roșu și verde, cu atașamente suplimentare pentru oglindă, pieptene și perie.

Vixen. El este renul cunoscut pentru trucurile sale magice. Ceilalți reni sunt ușor enervați de capacitatea lui Vixen de a face lucrurile să dispară și să reapară prin magie.

Comet. Renul căruia îi place să arunce cu mingea, Comet, este foarte chipeș și zâmbește mereu. Are o fire foarte sociabilă, se înțelege foarte bine cu toți copiii și se lasă mângâiat de aceștia.

Cupid. Așa cum îi spune și numele, Cupid este cel mai afectuos ren din echipă. Renul este, de fapt, fată și decorează sania cu clopoței în formă de inimă roșie!

Donder. Numele său provine de la cuvântul din germană „tunet”, pentru că are o voce baritonală și este întotdeauna observat când intră într-o cameră. Îi place foarte mult să cânte melodii pe note joase.

Blitzen. Numele lui vine de la cuvântul german „fulger”. Este cel mai rapid ren al lui Moș Crăciun, zboară ca fulgerul când spune Moș Crăciun „mai repede” și este tare jucăuș.

Sursă foto: Ground Picture/Shutterstock