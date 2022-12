Andreea Antonescu le-a mulțumit medicilor pentru ajutorul oferit la naștere. Cum se simte acum vedeta?

Andreea Antonescu a adus pe lume cea de-a doua fetiță a ei, în urmă cu 3 zile. Vedeta a născut la un spital privat din nordul Capitalei și a ținut să mulțumească echipei medicale care a făcut ca nașterea ei să fie una ușoară și frumoasă.

Andreea Antonescu a declarat că are mare încredere în medicii români, de aceea a și ales să nască aici, și nu în America. Vedeta a avut parte de o recuperare fără complicații după operația de cezariană, iar la starea ei de spirit au contribuit și asistentele care au încurajat-o și care au făcut-o să se simtă ca în familie.

„19.12.2022 este o dată care mi-a schimbat viața! Cu emoții de nedescris am pornit spre Medicover Romania, unde știam că mă așteaptă domnul Dr.. Eram conștientă că nu am de ce să mă tem pentru că am ales să nasc în România datorită încrederii pe care o am în dumnealui de atâția ani de când îi sunt pacientă. Cu toate acestea, nu vă puteți imagina ce era în sufletul meu știind că în cel mai scurt timp îmi voi ține a doua minune în brațe”, a explicat cântăreața, pe Instastory.