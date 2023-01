Cum se îngijește Guzmania: Tot ce trebuie să știi

Iată tot ce trebuie să știi despre cum se îngrijește Guzmania!

Guzmania este o plantă ce face parte din familia Bromaliaceae și provine din America de Sud și America Centrală. Plantele epifide sunt speciale deoarece au la bază o alta plantă ca suport pentru a se dezvolta. Totuși, spre deosebire de altele, Guzmania nu este parazită.

În România, Guzmania este cel mai des întâlnită în apartamente. Aceasta decorează încăperea datorită frunzelor lungi, înguste și verzi, care formează o rozetă cu rol în menținerea apei.

Cum se îngrijește Guzmania - Specii

Guzmania lingulata – frunze drepte, lungi, verzi-stralucitoare; florile sunt mici, alb-galbui, inconjurate de bractee rosii, foarte decorative.

Guzmania tricolor – frunze drepte, lungi, verzi-stralucitoare; florile sunt mici, albe, inconjurate de bractee colorate in brun si rosu intens.

Guzmania musaica – frunzele sunt verde deschis, cu pete brune neregulate; florile sunt mici, albe, inconjurate de bractee portocalii.

Cum se îngrijește Guzmania - Lumină

Majoritatea plantelor de apartament sunt atrase de soare și reprezintă un beneficiu expunerea lor la lumină. Guzmania se încadrează în familia florilor care adoră lumina. Totuși, pe timpul verii planta trebuie ferită de razele directe ale soarelui deoarece riscă să fie arsă.

În timpul iernii, ea trebuie poziționată cât mai aproape de o fereastră.

Cum se îngrijește Guzmania - Temperatura și umiditatea

Temperatura.

Guzmania este o plantă care se simte bine la o temperatură cuprinsă între 20-28ºC in perioada de primavara-toamna, iar pe timpul iernii este recomandat să fie ținută la maximum 16ºC. .

Umiditate.

Planta are nevoie de o umiditate constanta, insa moderata atat in substrat, cat si in aer.

Cum se îngrijește Guzmania - Udarea

Guzmania este o plantă care trebuie ținută în permanență în umiditate. Astfel, udarea reprezintă un factor extrem de important, existând câteva reguli pe care trebuie să le urmezi pentru ca floarea să supraviețuiască și să fie cât mai sănătoasă.

Planta trebuie udată moderat, de fiecare dată când stratul său este uscat. Apa trebuie să fie una necalcaroasă sau, dacă există posibilitatea, apă de ploaie. În cornetul frunzelor trebuie sa se mentina apa in permanență și schimbată de maxim 2 ori pe lună.

Cum se îngrijește Guzmania - Înmulțire

Guzmania se inmulteste cel mai frecvent prin separarea lastarilor formati la baza plantei. Se mai poate inmulti si prin seminte.

Sursă foto: spetenfia/Shutterstock