Connect-R, relație apropiată cu Divinitatea. Destăinuirile artistului despre căutarea lui Dumnezeu

În ultimii ani, Connect-R s-a apropiat tot mai mult de Divinitate și le împărtășește adesea fanilor săi trăirile sale. Artistul are o relație puternică cu Dumnezeu, asta după ce evenimentele din ultimii ani l-au făcut să se apropie tot mai mult de religie.

Connect-R a căutat răspunsuri la cele mai profunde întrebări pe care le avea și le-a găsit în Divinitate. Tot el a vrut să înțeleagă principiile după care se bazează și alte religii, astfel că a parcurs un drum lung în căutarea credințelor sale.

„Am aflat cine sunt, după câțiva ani greu de studiu, biblic, în primul rând. Tatăl meu m-a îndrumat. Am căutat în ortodoxie, apoi am dat de niște prieteni și l-am studiat pe Hristos și din alt unghi. Am studiat și cu pocăiți. Și-am văzut că și ei erau într-o cutie. Am căutat în budism și, acolo, am găsit niște răspunsuri mai deschise puțin, am ieșit din cutie.

După ce am căutat în budism, am reușit să-l înțeleg pe Hristos altfel. «Cine mă va căuta din toată inima, mă va găsi», spune Hristos. Și am tăiat «d», a rămas «cine mă va căuta în toată inima». Am găsit pacea”, a povestit cântărețul, pe pagina sa de Instagram.