7 Carti horror care de care nu te vei putea dezlipi...de groaza!

"Cartile horror nu sunt pentru toata lumea!" Chiar daca esti sau nu esti un fan al genului horror sau thriller, tot ai face bine sa arunci un ochi peste lista noastra cu 10 dintre cele mai citite si recomandate carti horror din ultima vreme! Acestea nu numai ca vor da fiori pe sira spinarii, dar atmosfera plina de suspans si intorsaturile de situatie va vor face sa nu puteti lasa cartea din mana! Enjoy!

Carti horror

Casa din strada sirenelor de Octavian Soniavy

Poate fi comandată de aici.

Octavian Soniavy este unul dintre cel mai apreciati autori romani contemporani, iar cartea Casa din strada sirenelor ne prezinta povestea ce incepe in seara de Sfantul Andrei. Doctorul Faustin decide sa invite in casa sa pentru un festin doisprezece necunoscuti. Cu aung toate aceste destine paralele sa se intrepatrunda? Discutii pline de tensiune despre credinta, vieti anterioare sau spritism si intamplari inexplicabile va sunt pregatite intr-una dintre cele mai bune carti ale autorului.

Femeia din oglinda de Rebecca James

Poate fi comandată de aici.

O poveste care iti da fiori, cu adevarat! In 1947 Alice Miller se muta in Winterbourne pentru a fi guvernanta a doi gemeni simpatici. Acestia locuiau intr-un conac imens alaturi de tatal lor, capitanul Jonathan Grey care o vrajeste din prima clipa de domnisoara Miller. Lucrurile iau o intorsatura grava atunci cand cei doi copiii devin lipsiti de viata dintr-o data, iar intregul conac pare acaparat de o forta malefica.

Casa bantuita de Shirley Jackson

Poate fi comandată de aici.

Cunoscuta pentru povestile ingrozitoare si stilul special pe care il abordeaza in lucrarile sale, Shirley Jackson aduce in atentia cititorilor cartea Casa bantuita.

Patru persoane ajung la Hill House- un medic, o asistenta, un mostenitor si o tanara draguta. Cei patru se vor lupta cu evenimente inexplicabile, cu frica coplesitoare si vor incerca uneori in mod inutil sa desluseasca misterele ce se invart in jurul conacului Hill House.

Un basm de Stephen King

Poate fi comandată de aici.

Charlie este un adolescent normal cu o familie...disfunctionala. Dupa ce mama sa a decedat intr-un accident de masina cand Charlie era inca un copil, tatal sau s-a cufundat in alcool. La varsta de saptesprezece ani, protagonistul il intalneste pe Howard, un batran care locuia singur si pe catelul sau, Radar. Cei doi traiesc intr-o casa foarte mare cu un sopron tinut sub lacat ce ascunde mai multe secrete de cat ar crede Charlie!

Sevraj de Liviu Surugiu

Poate fi comandată de aici.

Sevraj este o poveste ce se invarte in jurul lui Paul, un detectiv sarac care nu mai are nicio perspectiva de viitor. Cu toate acestea, un telefon neasteptat ii schimba complet viata cand un nou client ii cere sa fure un obiect mistic. Desi totul pare promitator, iar Paul accepta fara niciun pic de retinere, lucrurile nu stau cum ar crede el, iar situatia se complica peste puterile detectivului.

Povestea lui Lisey de Stephen King

Poate fi comandată de aici.

Dupa o casnicie care a durat douazeci si cinci de ani, Lisey si-a pierdut sotul. Scott era un romancier de succes si o personalitate complexa. Lisey descoperise ca exista un loc unde Scott mergea, o lume care il ingrozea, dar il si vindeca si care ii oferea idei de care avea nevoie pentru cartile lui. Acum Lisey trebuie sa infrunte singura demonii cu care se luptase Scott. Si ceea ce incepuse ca o simpla incercare a unei vaduve de a pune in ordine tot ce a ramas in urma sotului se transforma intr-o lupta pentru propria sa inima

Vocile raului de John Saul

Poate fi comandată de aici.

Mult asteptata vacanta de vara se tranforma intr-un cosmar pentru trei adolescenti ce descopera ceva ce nu trebuiau sa gaseasca niciodata- o camera secreta in care nimic nu este asa cum il stim noi. Povestea pune in acelasi loc un lac in preajma caruia dispar oameni si o casa pe malul acestei ape care atrage numai raul si gandurile cele mai sangeroase.

