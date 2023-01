Anda Adam, mărturisiri despre despărțirea de Victor Slav. Artista și Banca Drăgușanu, rivale la inima băiatului de la meteo?

Anda Adam a fost invitata emisiunii "40 de întrebări cu Denise Rifai", acolo unde a vorbit despre cariera sa, dar a oferit și amănunte din viața personală. Artista a fost întrebată și despre relația de 7 ani cu Victor Slav, care s-a sfârșit brusc, deși toată lumea îi vedea suflete pereche.

În realitate, se pare că relația dintre cei doi nu mai funcționa de mult timp, iar deplasările Andei Adam la concertele din toată țara au dus la distanțarea celor doi. Artista a dezvăluit că Victor Slav este cel care i-a dat papucii, însă și-a dorit să păstreze discreția cu privire la motivele separării.

„Noi nu am vorbit niciodată despre motivul real al despărțirii. Pot doar să spun că lucrurile nu mai erau ce trebuia, că întotdeauna un adevăr iese și la iveală și am tras concluzia că este cea mai bună decizie pe care o pot lua: să nu mai fiu împreună cu acest om într-o relație.

Aveam și îndoieli, eram foarte mult timp plecată și lucrurile deja nu se mai întâmplau ca într-un cuplu, se întâmplau ca între doi oameni care fiecare își vedea de drumul lui și de viața lui cumva separat.

Nu am dorit să argumentăm pentru că am considerat că întotdeauna intimitatea trebuie să rămână intimitate așa cum am făcut de fiecare dată și cred că a fost un lucru foarte bun care s-a întâmplat. Am fost părăsită, decizia i-a aparținut”, a spus Anda Adam, în emisiunea „40 de întrebări”.