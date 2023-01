Anca Serea și Cristina Șișcanu au decis să nu își mai ducă copiii la grădiniță, din cauza gripei sezoniere

Nu este ușor să fi părinte, mai ales că fiecare etapă vine cu provocări de tot felul. În plin sezon de gripă și de viroze, copiii sunt cei mai afectați, iar camerele de gardă de pediatrie sunt neîncăpătoare în această perioadă.

Pentru că și vedetele noastre se tem de valul de îmbolnăviri din ultima vreme, unele dintre ele s-au decis să își țină copiii acasă până când situația epidemiologică se va liniști. Astfel, Anca Serea și-a anunțat urmăritorii că micuța Leah va rămâne acasă pentru o perioadă.

„Este o perioadă în care trebuie să fim foarte atenți, mai ales în cazul copiilor mici, de 3- 4 ani. Eu am decis să nu o mai duc pe Leah până în primăvară la grădiniță, cât despre copii mari nu am ce să spun. Educația este foarte importantă și trebuie să meargă la școală. Nu aș fi foarte fericită dacă am trece în online”, a spus vedeta, potrivit WOWbiz.ro.