La 4 luni de la scandalul de dopaj, Simona Halep primește o nouă lovitură!

Simona Halep a primit o nouă lovitură, la 4 luni de când a început procesul de dopaj. Tenismena a ieșit din Top 10 WTA, fiind suspendată. Mai mult, Halep nu va putea participa nici la Australian Open pentru a-și menține punctele obținute anul trecut.

Din cauza faptului că sportiva nu a mai jucat de 4 luni, Halep a ajuns pe locul 12 WTA, fiind înlocuită de Madison Keys.

1. Iga Swiatek 11.025 puncte

2 .Ons Jabeur 5.180

3 .Jessica Pegula 5.000

4. Caroline Garcia 4.415

5. Aryna Sabalenka 4.340

6. Maria Sakkari 3.921

7. Coco Gauff 3.871

8. Daria Kasatkina 3.380

9. Veronika Kudernetova 2.715

10. Madison Keys 2.597

Simona Halep a fost testată pozitiv cu substanța Redoxon, iar ulterior a fost suspendată de pe teren. Halep se consideră nevinovată și luptă pentru a-și demonstra că totul este o înscenare.

”În toată cariera mea, ideea de a trişa nu mi-a trecut prin minute nicio clipă, este ceva total împotriva tuturor valorilor în care am fost educată. În faţa unei situaţii atât de nedrepte, mă simt total bulversată şi trădată.

Voi lupta până la capăt pentru a dovedi că nu am luat niciodată cu bună ştiinţă vreo substanţă interzisă şi am încredere că mai devreme sau mai târziu adevărul va ieşi la iveală. Nu este vorba aici de trofee sau de bani. Este vorba de onoare şi povestea de iubire pe care o am cu tenisul în ultimii 25 de ani.”, a spus Simona Halep la scurt timp după test, pe pagina sa de Instagram.