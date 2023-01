Anda Adam supărată pe Oana Zăvoranu, după ce i-a jignit fiica! Artista a cerut executare silită

Anda Adam a povestit în emisiunea moderată de Denise Rifai despre scandalul cu Oana Zăvoranu. Mai multe vedete au dat-o în judecată pe Zăvoranu pentru jignirile aduse pe social media, având câștig de cauză în fața judecătorilor. Printre acestea se numără și Anda Adam, care a fost jignită în repetate rânduri de brunetă. Mai mult, Zăvoranu i-a adus jigniri și fetiței sale, Evelyn, la acea vreme, în vârstă de 4 ani.

Anda Adam a cerut executarea silită a Oanei Zăvoranu, după ce aceasta nu a vrut să îi plătească suma de 20.000 lei, așa cum a fost stabilit de către instanță.

„Cu Oana Zăvoranu mă cunoșteam, cu mulți ani în urmă, atunci când ea era într-o relație cu Pepe și chiar mi s-a părut o fată extraordinară. Nu știu ce s-a întâmplat cu ea în ultimul timp, pot doar să spun că eu, cel puțin, aici vorbesc despre mine, sunt genul de om care sunt extrem de bun și de civilizat, dar am o limită”, a povestit Anda Adam, pentru KanalD.

Anda Adam a declarat că Oana Zăvoranu a trecut peste orice limită, atunci când a început să vorbească urât de fiica ei, în mediul online, sub pretextul unei emisiuni pamflet. Mai mult, artista a cerut despăgubiri materiale mai consistente, fără a fi, însă, aprobate de către instanță.

„Oana Zăvoranu a trecut peste acea limită, tocmai de aceea, am recurs la toate cele menționate de tine, pentru că mi s-a părut că nu are limită. Și cred că despăgubirile care au fost acceptate, pentru că noi am vrut despăgubiri mai mari decât suma menționată, nu sunt suficiente pentru jignirile publice aduse de ea la adresa mea și la adresa copilului meu”, a mai spus Anda Adam în emisiunea de la Kanal D.