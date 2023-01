Alina Pușcaș, gest îndrăzneț de dragul soțului ei! Ce nebunie a făcut vedeta din dragoste pentru Mihai Stoenescu?

Alina Pușcaș și Mihai Stoenescu se iubesc de 8 ani, iar împreună au format o familie frumoasă, cu 3 copii minunați. Cu toate că timpul liber al Alinei este limitat, fiind mamă de 3, ea găsește întotdeauna ocazii în care să îi arate soțului ei cât de mult înseamnă pentru ea.

Flacăra iubirii dintre prezentatoarea tv și medicul stomatolog continuă să ardă, asta pentru că cei doi găsesc mereu momente în care să se surprindă și să petreacă timp prețios împreună. Recent, Alina Pușcaș a vorbit despre un gest nebunesc făcut din iubire, pe vremea când era însărcinată cu primul ei copil.

Frumoasa vedetă a povestit cum, într-o seară când soțul ei era de gardă, ea a intrat pe ascuns în spital și a stat alături de el, până dimineață.

„Nu știu dacă e legal să zic asta. Cred că e o nebunie. Am fost acum mai mulți ani, mai la început, când el a fost la un moment dat și medic de gardă și nu am putut să-l las singur și m-am dus la el, am stat amândoi de gardă, am fost amândoi de gardă, ne-am ținut de urât să zic și mi se pare că a fost o idee drăguță. Eram și însărcinată”, a declarat Alina Pușcaș, potrivit playtech.ro.