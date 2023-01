Seriale noi: Cele mai bune seriale apărute recent

Atenție! Acest articol poate conține spoilere!

Cine nu ar vrea să stea pe canapea sub pătură, uitându-se la seriale în timp ce comandă pizza sau mănâncă popcorn. Mie, personal mi se termină popcornul chiar înainte de a alege un film. În acest articol am să vă scutesc de tot efortul de a căuta seriale și am să enumăr 4 seriale noi sau de care poate nu ați auzit până acum care chiar merită vizionate.

Acest articol nu este un top, fiecare serial având în felul său punctele sale forte.

1. Seriale noi: Femeia de vizavi de fata de la fereastră (2022)

Acest serial scurt, de 8 episoade, portretizează povestea Annei, o tânără mamă cu inima frântă ce privește lumea de pe fotoliul său așezat la geam, în timp ce ține în mână un pahar de vin. Pentru Anna toate zilele sunt la fel, până când, un nou vecin chipeș se mută alături de fiica sa în casa de vizavi.

Anna capătă speranță pentru viața ei, până când, asistă la o crimă îngrozitoare... Sau poate nu chiar atât de îngrozitoare.

"Femeia de vizavi de fata de la fereastră" este un serial plin de suspans ce merită văzut.

2. Seriale Noi: Manifest/Destinația (2018-2023)

"Destinația" este un serial plin de intrigă, cu multe personaje foarte bine dezvoltate și care continuă să se dezvolte pe tot parcursul serialului.

În acest serial ce are 4 sezoane, acțiunea este la orice pas.

Totul începe când familia Stone este în aeroportul din Jamaica și încearcă să ia un avion spre casă. Din cauza unor neînțelegeri familia Stone nu încape într-un avion, ceea ce îi face să se despartă. Ben, Michaela și Cal Sone vor veni acasă cu următorul zbor, 828.

Din cauza unei furtuni gigantice, zborul 828 nu a mai aterizat niciodată.

Toată lumea credea că a avut loc o mare tragedie, până când, 5 ani mai târziu, zborul 828 aterizează lin pe aeroportul din New York.

Toți oamenii au rămas șocați când, au văzut că toți pasagerii nu au îmbătrânit nici măcar o zi.

Serialul "Destinația" este plin de acțiune, suspans, dramă, ba chiar și puteri magice.

Este un serial ce cu siguranță merită vazut.

3. Seriale noi: Wednesday (2022)

Cred că foarte multă lume a văzut "Wednesday", dar este un serial foarte bun care merită neapărat să fie pe listă. Wednesday Addams este trimisă la Academia Nevermore de către mama ei, Morticia. Wednesday Addams este o fire macabră, sobră și care nu are nimic în comun cu ceilalți adolescenți de vârsta ei. Odată ajunsă la Academia Nevermore, vrea cu disperate să evadeze, să se întoarcă acasă, asta până când o serie de crime și mistere o intrigă, făcând astfel din Wednesday un erou pe parcursul seriei.

"Wednesday" este un serial ce merită vizionat, mai ales că este în regia lui Tim Burton. Este un serial plin de mister, monștri, magie și drame adolescentine ceea ce îl face destul de ușor de vizionat.

4. Seriale Noi: Caleidoscop (2023)

Această serie minunată are episoade ce pot fi vizionate în orice ordine și tot își păstrează același fir narativ cu aceleași personaje. Conceptul care mi-a plăcut cel mai mult este faptul că episoadele nu sunt numerotate ci au nume de culori. (Ex. "Episodul Roșu")

În "Caleidoscop" este vorba despre un jaf, care necesită o serie de jafuri mai mici pentru a fi dus cu succes la bun sfârșit. Pe parcursul seriei devenim familiari cu personajele și cu poveștile lor tragice. O echipă de hoți este formată, dar care pe parcurs trece prin multe încercări care îi desparte sau îi încheagă ca grup.

"Caleidoscop" este plin de acțiune, cu personaje foarte bine conturate și planuri ingenioase. Este un serial ce merită neapărat văzut.

Sursă foto prima pagină: Africa Studio/Shutterstock