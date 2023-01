Mihai Morar, Vlad Drăgulin, Emma de la ZU și Tea Teodorescu au venit cu cea mai bună veste astăzi în Morning ZU. Conform celor mai noi date de audiență, publicate la primele ore ale dimineții, Radio ZU este, în continuare, cel mai ascultat post de radio din București, iar la nivelul întregii țări programele ZU sunt preferate de peste 2 milioane de ascultători.

„CAMPIONII!!!! ECHIPA DE DRAGOSTE VĂ MULȚUMEȘTE! Conform audiențelor radio, Radio ZU a intrat în al 15-lea an de Numărul 1 în București. Mulțumim celor aproape 2 milioane de români din România care ne ascultă zilnic! Pe publicul comercial din capitală, de exemplu, cota de piață ZU este mai mare decât suma radiourilor de pe locul 2 și 3”, a explicat Mihai Morar, în direct, în matinal.

VIDEO: www.instagram.com/p/CneM0N4KLgM/

În cifre, Studiului de Audiență Radio, realizat de IMAS – Marketing si Sondaje SA si MERCURY RESEARCH S.R.L., în perioada 29 august - 18 decembrie 2022 , demonstrează, încă o dată, relația extraordinară pe care o are ZU cu ascultătorii lui, din prima zi, până astăzi. Sunt aproape 15 ani de când comunitatea ZU devine, de la an la an, mai puternică și mai numeroasă.

În București, Radio ZU este lider de audiență cu o medie de 228.300 ascultători unici, în creștere cu 12% față de valul similar din 2021.

La nivelul publicului comercial din București, Radio ZU este cel mai ascultat post de radio cu o cotă de piață de 17.5%. Radio ZU își consolidează puternic cota de piață în acest val având o creștere de +26% față de valul similar din 2021. Raportat la valul anterior, numărul sferturilor de oră ascultate crește cu peste 50%.Radio ZU este lider de audiență în București și la nivelul publicului comercial cu 134.900 ascultători unici. Față de valul anterior, crește cu 10% numărul ascultătorilor unici.

În orașe, zi de zi radio ZU este ascultat în medie de 1.208.400 ascultători unici, iar la nivelul publicului comercial din această categorie Radio ZU este cel mai ascultat post de radio cu o cotă de piață de 15.1%, cu o creștere de 17% față de valul similar din 2021.

La nivel național, Radio ZU este ascultat zilnic de 1.969.800 ascultători unici, ocupând astfel locul 2.

În plus,interesul ascultătorilor față de programele ZU a crescut în rândul publicului comercial 18-49. În acest val, Radio ZU se bucură de mai multe sferturi de oră ascultate. Astfel, în valul de toamnă, Radio ZU înregistrează un market share de 14.9%. Raportat la valul similar din 2021, numărul sferturilor de oră ascultate este cu +12% mai mare.

ROMANTIC FM

Romantic FM se menține în preferințele bucureștenilor, potrivit rezultatelor celui mai recent Studiu de Audiență Radio*. Cu un număr de 100.300 ascultători zilnici și o cotă de piață de 4.7% rămâne unul dintre radiourile de suflet ale ascultătorilor cu dragoste de muzică.

La nivelul publicului comercial 18-49, Romantic FM păstrează trendul crescător în fm-ul bucureștean, cu un număr de 36.900 ascultători zilnici și o cotă de piață de 3.4%. Raportat la valul anterior, Romantic FM își consolidează audiența având o creștere de +25% la nivelul ascultătorilor unici și o creștere de +21% la nivelul sferturilor de oră ascultate.

Cel mai longeviv radio comercial românesc, Romantic FM își menține astfel poziția printr-un conținut muzical unic, diversificat pe genuri, stiluri și ani, bine reprezentat de piese difuzate doar pe frecvențele 101.9FM în București, pe 98,6 FM în lași și 98 FM în Bacău și în online, pe site-ul www.romanticfm.ro.