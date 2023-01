Dan Negru, peripeții în vacanța din India! Ce a pățit prezentatorul tv în prima zi a anului?

Dan Negru a avut parte de un început de an departe de România. El a plecat cu soția sa în India, acolo unde nu s-a sărbătorit Revelionul pe 31 decembrie, așa cum era el obișnuit. Prezentatorul tv a fost surprins de tot ceea ce a văzut, iar experiențele trăite nu le va uita prea curând.

„După un sfert de secol de revelioane la TV, am căutat un loc unde nu se sărbătorește Revelionul și cum indienii sunt majoritari hinduși, tradiția lor face ca Revelionul să nu fie pe 31 decembrie. Am dormit în noaptea de 31-1, fără niciun pocnet de artificii, și a doua zi, pe 1, a fost o zi normală. Prima dată după un sfert de secol nu am mai avut în urechi zgomotul Revelionului”, a spus Dan Negru pentru Impact.

Una din întâmplările care l-au marcat în vacanța din India a fost aceea când, după ce a mâncat un preparat gătit la un Street Food, el s-a simțit foarte rău. Norocul său a venit din partea soției, care, medic fiind, a luat cu ea medicamente necesare în orice situație neprevăzută.

„Am învățat că trebuie să cauți și lucrurile bune din viață, să vezi la un trandafir și floarea, nu doar spinul. Mi-au sugerat românii de acolo, care mi-au trimis mesaje în social media, ce și unde să mănânc. Și au avut dreptate. Nu sunt mulți români în New Delhi, dar cu ăia puțini m-am întâlnit datorită social media.

Am fost totuși la un pas de dezastru când nu m-am putut abține și am încercat un fel de mâncare de pe stradă, de la Street Food. Am simțit după o oră că-mi fuge pământul de sub picioare de rău ce-mi era, dar m-a salvat soția mea, care, medic fiind, pleacă mereu cu un bagaj ticsit de medicamente. Am luat cred că vreo 100 de pastile și a doua zi mi-a trecut”, a dezvăluit Dan Negru, pentru sursa citată mai sus.