Cu Fly Project toată România dansează Don Reggaeton

Don Reggaeton este dansul anului 2023. Tudor de la Fly Project îl dansează în videoclipul piesei Don Reggaeton, alături de cinci dansatoare cu mișcări extrem de sexy.

Fly Project a rupt orice barier ã de timp și spațiu ș i orice pies ă lansează devine hit, în România și în foarte multe alte ță ri, d ând startul celor mai tari petreceri și strângând milioane de vizualizări.

După un an plin cu muzică, reluarea concertelor și a unui turneu internațional, Fly Project lansează , la începutul lui 2023, piesa Don Reggaeton, o piesă plină de culoare, de ritm și bucurie.

“ Don Reggaeton e piesa-n care uită m de noi, aia grinch, posomor âți sau îngândurați, ș i ne reg ăsim pe noi, aia faini, oricâ nd gata s ă ne “ urc ăm pe mese”, să petrecem pe bune. E o piesă care m-a bucurat încă din studio, de câ nd am început să lucrăm la ea și mă bucură-n continuare la fel de tare, iar ăsta-i semn bun, avâ nd î n vedere c ă sunt un om care se plictisește foarte repede de lucruri și vrea tot timpul chestii noi. Așadar, Don Reggaeton aduce bucurie, într-un context în care avem nevoie de ea,” spune Tudor despre noua sa piesă.

Videoclipul, filmat pe chromă, are ingredientele de succes Fly Project: ritm, accente sexy, femei frumoase, culoare și multă mișcare, dans, fiind totul foarte dinamic, în acord perfect cu piesa.

“ Am mai lucrat cu aceeași echipă, de la NGM, pentru videoclipul Millerba, ne-am potrivit ca viziune ș i stare și iată că am ales s ă lucrăm din nou împreună. Nu am mai filmat de ceva timp pe chromă, dar î mi place c ă ai libertate, poți să te joci și să fii creativ” completează Tudor despre videoclipul piesei Don Reggaeton.

Piesa se lansează simultan în toată lumea, pe toate platformele muzicale și magazinele digitale, fiind disponibilă de astăzi.

Vizionare placuta