Valentina Pelinel, surpriză aniversară pentru Cristi Borcea! Cum l-a suprins familia pe omul de afaceri?

Cristi Borcea are tot ce își poate dori la cei 53 de ani pe care i-a împlinit recent. Cu o familie frumoasă, mulți copii frumoși și sănătoși, afaceri prospere, omul de afaceri se poate considera cu adevărat un om norocos.

Pentru a-i arăta iubirea pe care o simte pentru el, Valentina Pelinel i-a pregătit o frumoasă surpriză soțului ei, cu ocazia zilei de naștere. Fostul fotomodel a publicat imaginile pe pagina sa de socializare, iar fanii i-au lăudat pentru familia frumoasă pe care și-au format-o.

Valentina Pelinel l-a surprins pe Cristi Borcea cu un tort special creat pentru el, decorat cu o figurină care stă la birou. Omul de afaceri s-a bucurat de tortul spectaculos și a petrecut seara alături de copiii pe care îi are cu blondina.

La cei 53 de ani pe care i-a împlinit, Cristi Borcea se poate lăuda cu un chip tânăr. Acum ceva timp, soția sa a mărturisit că omul de afaceri este foarte atent la îngrijirea persoanlă și că nu ezită să meargă în cabinetul medicului estetician, atunci când simte nevoia de o îmbunătățire.

Mai mult, vedeta a mai spus că ea și Cristi Borcea folosesc aceleași produse de îngrijire și că partenerul ei de viață își aplică adesea creme, măști sau seruri faciale.

„Îmi place să am grijă, îmi place să mă informez, să încerc produse noi, dar da, îmi place să am grijă de mine. Noi amândoi folosim, noroc că am și un soț care este foarte îngrijit și atunci facem lucrurile astea împreună. Nu mi-e rușine să îmi pun o mască pe față, pentru că ne punem amândoi. Folosim măscuțe. Îmi plac foarte mult fiolele mie și după fiole dacă mai aplicăm un ser sau o cremă, dar fiolele la noi sunt sfinte în casă. Dacă se termină un produs, sigur l-a terminat soțul”, a declarat ea pentru playtech.ro.