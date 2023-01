Înconjurul lumii în 365 de zile cu INNA

Anul 2022 i-a dat ocazia perfectă INNEI să se întâlnească cu fanii din întreaga lume. Artista a susținut numeroase concerte și a fost prezentă la cele mai importante festivaluri, memorabil fiind performance-ul de pe scena de la Tomorrowland, alături de Timmy Trumpet, Dimitri Vegas & Like Mike, unde au cântat în avanpremieră piesa ”Blow It Up”.

INNA este fără doar și poate unul dintre cei mai de succes artiști din România, având o carieră de-a dreptul spectaculoasă. Cunoscută și la nivel internațional, artista a atins în 2022 pragul de 10 miliarde de stream-uri, peste 7 milioane de subscriberi pe YouTube și a făcut înconjurul lumii cu vocea sa.

Numeroase line-up-uri de festival au fost bifate de către INNA. Oamenii au putut auzi live piese care se bucură de statutul de hit, precum ”Up”, ”Nirvana” sau ”Ruleta”. Artista a cântat împreună cu fanii săi la Rockwell Klub Rocktober Fest , din Ungaria, Love The Tuenti ’ s Festival , din Spania, Kiss! Dance! Fly! Festival , din Estonia. De asemenea, prezența ei remarcabilă s-a făcut simțită și pe scenele de la Hanko Sommarfest , din Finlanda, Kaleidoscop Festival , din Republica Moldova și Untold , din România.

Concertele nu au lipsit nici ele din agenda artistei. INNA a bifat scene ale unor țări precum Ungaria, Turcia, Uzbekistan, UK, artista susținând și un moment special pe scena de la We Are One , din România, concert caritabil organizat cu scopul strângerii de fonduri pentru poporul ucrainean. Noaptea dintre ani a prins-o pe INNA în Malta, unde a avut un performance de anul nou în insula Gozo.

Anul 2023 se anunță deja a fi unul plin pentru artistă, fiind deja confirmată la festivaluri din Ungaria, Finlanda, Torino, Veracruz, dar și România.