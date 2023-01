Alimentul la care a renunțat Damian Drăghici pentru sănătatea sa. Artistul a slăbit 70 de kilograme!

Damian Drăghici este unul dintre cei mai talentați artiști români, iar fanii săi îl apreciază pentru performanțele sale scenice, dar și pentru felul în care a ales să își trăiască viață.

Recent, el a povestit cum a reușit să slăbească 70 de kilograme, transformându-se nu doar fizic, ci și mental. Damian Drăghici și-a început călătoria către cunoașterea de sine în urmă cu mai mulți ani, iar de atunci el a reușit să facă schimbări majore în ceea ce îl privește.

Artistul a povestit recent că cea mai grea luptă a dus-o cu zahărul. Damian Drăghici era un mare adept al dulciurilor și putea mânca prăjituri de dimineața până seara. El a început să renunțe la alimentele nocive, iar acum se mai atinge de dulciuri ocazional, de sărbători.

„Eu am avut zile la rând când puteam să trăiesc doar din zahăr, nimic altceva. Când aveam problema, când eram foarte gras, eu nu eram gras de la mâncare, eram gras de la prăjituri. 163 de kilograme am avut, și acum depinde…pe timp de iarnă am undeva la 97-99, iar vara am 89-91.

Primul moment când îți dai seama că nu mai poți și, de fapt, dacă poți să înțelegi că zahărul este ascuns, după cum bine, știm, în orice. De obicei, cea mai mare greșeală este când facem o dietă fără grăsimi. Iaurtul fără grăsimi are zahăr mai mult, totul ce e redus de grăsimi are zahăr mai mult. În spatele zahărului se ascund carbohidrații, dar cel mai evident e zahărul pur”, a dezvăluit Damian Drăghici, pentru Protv.ro.