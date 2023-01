Cum se simte Cristina Bălan după ce devenit mamă pentru a treia oară?

Cristina Bălan a născut o fetiță perfect sănătoasă, la finalul anului trecut. Nadeea Sofia a fost întâmpinată cu brațele deschise de gemenii artistei, care sunt foarte încântați să aibă o surioară.

După ce a devenit mamă pentru a treia oară, CRistina Bălan a povestit cum este viața de mămică de 3. Ea a născut natural, la termen și spre deosebire de prima naștere, acum totul a decurs frumos și cât se poate de normal. Mai mult, ea este încântată să îi vadă pe băieții ei cum o ajută în îngrijirea micuței Nadeea.

"A fost neașteptat deși am avut o presimțire că va veni puțin mai devreme decât era preconizat. A venit la termen, aveam 38 de săptămâni și 3 zile. Ea a avut 3 kilograme la naștere și 50 cm. Iar băieții, noi le-am tot explicat pe parcursul sarcinii că bebe este în burtică la mami, dar în curând va ieși, o pupă, o mângâie și, mai mult, au început să ne asiste, când o schimbăm, îmi aduc toate cele necesare și se implică. Mi se pare fascinant. Și-au intrat în rolul de frați mai mari”, a povestit Cristina Bălan în emisiunea „La Măruță”.

A trecut foarte puțin timp de când Cristina a devenit din nou mamă, iar oboseala își face simțită prezența. Artista își alăptează fetița, care se trezește noaptea din două în două ore. Cu toate astea. gemenii ei o ajută enorm și sunt atenți cu surioara lor mai mică.

Eu alăptez la cerere și sunt foarte pasionată de treaba asta. Toată noaptea am câte două ore, cel mult, de somn legate”, a mai declarat Cristina Bălan la PRO TV.

Cristina Bălan și soțul ei nu au intenționat să își mărească familia, însă s-au bucurat de aflarea veștii. Cristina a făcut o analiză specială pentru de depista dacă bebelușul din burtică suferă de sindromul Down, iar rezultatul a liniștit-o. Tot atunci, ea a aflat că va aduce pe lume o fetiță, iar bucuria a fost infinită.

„O singură investigație a fost necesară. Un test genetic pe care l-am făcut în mediul privat și care a și costat destul de mult, care are o acuratețe foarte mare, este din seria teste NIPT. Este un test noninvaziv, nu am vrut să-mi risc sarcina și a fost o alegere foarte, foarte bună.

Ni s-a luat o greutate de pe umeri. Nu de alta, dar nu ne permiteam să mai avem încă un copil cu nevoi speciale, având în vedere că avem doi care necesită toată atenția și multe terapii și așa mai departe. Noi am zis că suntem responsabili de data asta. Am făcut această investigație, a venit rezultatul destul de rapid. Eram în săptămâna 14 de sarcină. Am aflat și sexul copilului, moment în care eram în delir”, a mai explicat Cristina Bălan.