Andi Moisescu, despre copilăria fără un tată alături. Prezentatorul tv a fost părăsit de părintele său, la doar 4 ani

Andi Moisescu este un familist convins și are o relație apropiată cu cei doi băieți ai săi. Totuși, prezentatorul tv ascunde o mare durere, asta pentru că, la doar 4 ani, el a fost părăsit de tatăl său. Prezentatorul tv a vorbit despre sentimentele care îl încearcă atunci când se gândește la părintele său și spune că iertarea și uitarea sunt uneltele cele mai potrivite în astfel de cazuri.

„Orice copil resimte lipsa unui părinte. (…) E o situaţie tristă, din păcate, nu vreau să judec pe nimeni, fiecare face cum îl taie capul. Nici nu am avut cum să ţin legătura cu el.Din momentul în care a plecat nu a mai dat niciun semn. Când eram mai tânăr am încercat să dau de el, nu am reuşit, sub nicio formă. Ca să ţi-o zic p-aia dreaptă, am pierdut şi noţiunea de tată. Poate că într-un fel e o eliberare pentru noi, nu te mai gândeşti, pentru că dacă o faci o să suferi.

Te obişnuieşti cu ideea. La un moment dat o să-i ierţi plecarea şi o să-l uiţi de tot. E singura soluţie. Pe mine, dacă vrei, m-a motivat să privesc cu mult mai multă seriozitate rolul meu de tată pentru copiii mei.

Să fiu ceea ce el n-a putut să fie. Din punctul ăsta de vedere, cred că este un mare câştig atât pentru mine, cât şi copiii mei”, a declarat Andi Moisescu, potrivit RTV.