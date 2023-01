Alex Dobrescu i-a luat un inel Cristinei Cioran și speră să se împace cu ea!

Alex Dobrescu își dorește cu orice preț să se împace cu Cristina Cioran, chiar dacă părinții vedetei nu sunt deloc încântați de această decizie. Recent, fostul iubit al actriței a mărturisit că i-a cumpărat un inel Cristinei și că încearcă să se împace cu ea. El a mai spus că și-a dat seama cât de mult a greșit cu atitudinea sa din ultima perioadă și spune că totul a fost o "joacă".

Totuși, Alex Dobrescu recunoaște că părinții Cristinei Cioran nu l-au iertat și că relația cu aceștia nu este prea bună. Fostul iubit al Cristinei Cioran este hotărât să facă orice pentru a reintra în sânul familiei actriței și o asigură pe Cristina de toată iubirea lui.

„Am riscat și relația cu Cristina Cioran, și relația cu familia ei, am supărat pe toată lumea cu jocurile mele, poate ar trebui să o las mai ușor cu comportamentul acesta. Cu toate acestea, Cristina a înțeles. Port inima ei în inima mea. Am căutat-o, i-am trimis mesaje de iertare, i-am explicat că totul a fost o glumă. După cum de vede am început să ne întâlnim. Sunt într-o relație dificilă (n.r. familia Cristinei Cioran) cei în vârstă uită mai greu, iartă mai greu, dar voi face toate demersurile ca să revin în sânul familiei. Am fost primit extraordinar la mama ei acasă.

Cristina Cioran este o fire foarte sensibilă, nu i-a fost ușor să crească singură fata pe parcursul celor 2-3 luni, chiar dacă am văzut-o de când în când, ea a crescut-o mai mult singură. Sper să reluăm relația și să ne căsătorim, am făcut un gest pe care nu l-am mai făcut pentru o fată sau parteneră de a mea din trecut și i-am luat un cadou sub formă de inel”, a declarat Alex Dobrescu la Xtra Night Show, potrivit Spynews.ro.