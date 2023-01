Trucuri care te ajută să faci economii când mobilezi casa

Amenajarea locuinței reprezintă un proiect complex, care necesită destul timp și importante resurse financiare. Ca să faci economii când mobilezi casa, îți prezentăm câteva trucuri utile, pe care să le iei în considerare la alegerea celor mai bune piese de mobilier.

Alege un stil de amenajare minimalist

Primul pas când vrei să faci economii la mobilă este să amenajezi locuința cu un număr redus de obiecte. Nu-i nevoie să înghesui în sufragerie seturi masive de canapea și fotolii, set de dining, măsuțe decorative și corpuri de bibliotecă pe toată lungimea peretelui. Dormitorul nu trebuie să fie aglomerat de un pat supradimensionat, cu noptiere mari și dulapuri masive.

Găsești sute de proiecte pentru amenajarea casei în stil minimalist, în funcție de bugetul disponibil. Accesează site-urile de design interior și consultă ofertele retailerilor de scaune, mese, paturi, mobilă de bucătărie, articole pentru casă și grădină.

Folosește mobilier modular și multifuncțional

Poți să faci economii când mobilezi casa, dacă utilizezi soluții multifuncționale. Alege mobilier modular, pentru mai multă eficiență atât la folosirea spațiului, cât și în cheltuirea bugetului de amenajare a locuinței. Nu mai cumpăra zeci de piese de mobilier, te descurci excelent cu doar câteva obiecte inteligent alese.

Achiziționează seturi scaune de bucătărie cu design versatil, pe care le poți muta în living când ai oaspeți sau pe terasă, în zilele însorite de vară. Amplasează pe holuri și în spații înguste corpuri de mobilă din mai multe module independente. Vei realiza combinații diverse, în funcție de setup-urile de care ai nevoie în locuință.

Identifică modalități de plată în rate pentru mobilă

Când mobilezi casa, îți trebuie sume consistente, pentru achiziționarea obiectelor și accesoriilor din fiecare încăpere. Ca să faci economii la amenajarea locuinței, alege modalități de plată în rate, urmărește perioadele de reduceri și ofertele promoționale. Vei reuși să eșalonezi cheltuielile și să cumperi piesele de mobilier după importanța lor și în ordinea care îți convine. Poate n-ai terminat de zugrăvit în sufragerie, sau bucătăria mai are nevoie de retușuri. N-are rost să blochezi toți banii dintr-odată, programează prudent bugetul și stabilește etape de shopping pentru mobilă.

Achiziționează mobilă de calitate la prețuri accesibile

Value for the money - iată un truc eficient ca să faci economii la mobilarea casei. Când cheltuiești banii pe obiecte de calitate, ai certitudinea că le vei utiliza multă vreme, în condiții adecvate. Nu-i o soluție să cumperi ieftin și prost, pe termen lung vei plăti de două ori mai mult achiziția, pentru că problemele nu vor întârzia să apară.

Alege modelele preferate de scaune, mese și alte piese de mobilier din oferta magazinelor online și a producătorilor de mobilă consacrați pe piața internațională. Vei beneficia de un raport optim între calitate și preț, pentru utilizarea eficientă a bugetului de amenajare a locuinței.

foto shutterstock

