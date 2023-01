Echipa formată din Diana Bulimar și Larisa Iordache a fost prima eliminată de la America Express. Irina Fodor, în lacrimi!

America Express își continuă drumul fără echipa formată din Diana Bulimar și Larisa Iordache. Gimnastele au părăsit competiția, dezamăgite fiind de voturile primite din partea celorlalte echipe.

Echipele care au intrat în cursa pentru ultima șansă au fost Diana Bulimar și Larisa Iordache, Jean Gravil și Dinu, Ovidiu Buta și Joaquin Bonilla. În ediția din această săptămână, echipa formată din Larisa Iordache și Diana Bulimar au ajuns pe ultimul loc la Irina Fodor. Din păcate, vulturul a fost roșu, ceea ce a însemnat eliminarea din competiție a celor două sportive.

Cu toate că cele două concurente s-au descurcat foarte bine în cadrul probelor, ele au fost eliminate, spre surprinderea celorlalți concurenți.

Prezentatoarea tv, Irina Fodor a izbucnit în lacrimi atunci când a văzut că vulturul este roșu și că echipa formată din cele două gimnaste va fi prima care va pleca acasă.

„Am făcut în două săptămâni cât n-am făcut în jumătate din viață. Am făcut lucruri pe care n-am crezut vreodată că o să le fac. Autostopul, am dansat, am mâncat tot felul de mizerii. Ne bucurăm că v-am cunoscut. Ne pare rău că plecăm atât de repede, pentru că ne-ar fi plăcut să mai concurăm cu voi. Aici am trăit un amalgam de sentimente și cred că ne-a ajutat să împrospătăm sufletul cu o așa experiență. Noi plecăm cu capul sus, iar norocul nu prea a fost cu noi azi…”, a mai adăugat Larisa Iordache.