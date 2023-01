Havana și Lidia Buble colaborează în premieră pentru o piesă în limba franceză: Tatoué

Anul 2023 începe cu surprize și cu o colaborare muzicală deosebită. Havana și Lidia Buble fac echipă pentru prima oară pentru „Tatoué", un single în limba franceză cu un sound exotic, ce promite să devină hit și să te cucerească chiar de la primele acorduri. Compus de către Sorin Seniuc alături de Vanotek și Alexandra Miron, „Tatoué" dezvăluie o poveste de iubire ce îți marchează inima așa cum un tatuaj îți însemnează pielea.



„Este pentru prima oară când vă cânt în limba franceză, dar, după cum știți, eu sunt versatilă în ceea ce privește muzica. Sper să dansați pe ea. Bisous!", spune Lidia.



„Ne doream de ceva timp să scoatem această piesă cu refrenul în franceză, doar că nu găsisem vocea feminină perfectă. Am reușit să vorbim cu Lidia și deja ne imaginam cât de bine va suna vocea ei împreună cu vocea lui Raul. Noi suntem îndrăgostiți de această colaborare și de contribuția minunată a Lidiei pe piesă. «Tatoué» vorbește despre o ultimă noapte împreună, un ultim dans, înainte de a spune «adieu»", povestește Sorin Seniuc (Havana). De-a lungul timpului, hiturile lansate de Havana au cucerit topurile muzicale și publicul din țări precum Canada, Franța, Germania, Rusia sau Italia, adunând împreună peste 800 de milioane de vizualizări doar pe canalul de YouTube Cat Music. Printre cele mai populare piese ce au făcut înconjurul lumii se numără „Vita Bella", „Que Sera, Sera", „Mon Amour", „I Lost You", „Big Love" (alături de Yaar și Kaiia), „Broken Heart" (feat. Yaar), „Perfect Kiss" (alături de Yaar și Kaiia) și „Last Night". Au urmat „Serenata Mexicana", o piesă cu un sound cool, despre acea poveste de dragoste pe care o auzim încă din băncile școlii și „Crazy Love", alături de Ioana Ignat.



Lidia Buble a bifat multiple colaborări ce au cucerit publicul în anul ce a trecut, printre care cu DJ Project pentru piesa „Ochii Tăi", cu Mabel Yeah pentru „Por Amor" și cu Direcția 5 pentru „If You Love Me".