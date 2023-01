Răzvan Danciu a fost eliminat de la Survivor! Declarațile războinicului după părăsirea competiției

Răzvan Danciu a fost eliminat din competiția Survivor, în ediția din această săptămână. Tânărul de 20 de ani a primit cele mai puține voturi din partea publicului, iar după trei luni de competiție, el a fost trimis acasă.

Cei trei războinici care au fost nominalizați pentru eliminare, după ce echipa lor a pierdut jocul de imunitate în această săptămână: Codruța Began, Răzvan Danciu și Andrei Neagu. După voturile telespectatorilor, Răzvan Danciu a fost cel care a trebuit să părăsească competiția.

„Nu am niciun regret că plec, mi se pare incredibil ca la 20 de ani să trăiești așa ceva, simt doar recunoștință și mlțumire pentru tot ce am trăit aici, pentru echipa asta minunată.

Am cunoscut prietenia adevărată, am avut șansa să cunosc și să concurez alături de persoane faimoase. Sunt foarte recunoscător, sunt lacrimi de fericire“, a spus Răzvan Danciu, după ce a aflat că e eliminat din concurs.