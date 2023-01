AVA lansează Lanțuri grele, o melodie sensibilă, plină de emoție

AVA lansează „Lanțuri grele", o piesă despre iubire și dorința de a merge mai departe. O metaforă a iubirii, atât prin versuri cât și prin clip video, AVA joacă rolul femeii încătușată de propria suferință. Compusă de către AVA alături de Mihai Grecan, „Lanțuri grele" este o piesă sensibilă, cu un mesaj plin de emoție.



„Am folosit această metaforă - «lanțuri grele», pentru că în piesă vorbesc despre starea generală, depresia, pe care am avut-o și pe care o văd în jurul meu, zilnic, din păcate. Căutăm să îi reparăm pe ceilalți din jur și să le fim alături, când de fapt prima persoană de care trebuie să ne ocupăm, suntem noi. Am avut o perioadă grea în viață, o depresie, cu care am trăit câțiva ani buni, peste care am reușit să trec, am avut multe lanțuri sufletești și zilnice. Pentru că am reușit să mă vindec, am ales să cânt despre asta, să duc acea stare în artă, într-o piesă frumoasă, care transmite un mesaj real", mărturisește AVA.



AVA aka. Andreea Avarvari este artista care a cucerit milioane de inimi cu vocea sa odată cu participarea la „Vocea României" unde a făcut parte din echipa lui Tudor Chirilă. A dublat diverse personaje de desene animate pentru Disney, iar la 19 ani a lansat prima piesă din carieră, „I've got no reason", sub numele de scena Eilah. După ce a cucerit piața internațională cu single-ul „I've got no reason", care a atins milioane de vizualizări și piesa „Divided love", care a fost licențiată în Asia și difuzată pe marile radiouri din China, Japonia, Coreea de Sud, Vietnam și Thailanda. AVA și-a continuat ascensiunea artistică odată cu lansarea single-ului „Upside Down" în colaborare cu You Beat. În plus, artista a cântat ca backing vocal pentru Smiley și a avut diverse colaborări cu artiști precum Delia, Andra, Antonia, Alex Velea, Sore.