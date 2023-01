Marius Elisei a părăsit-o pe Oana Roman! Cum se descurcă fiica lui Petre Roman de una singură?

Despărțire neașteptată în showbiz! După 10 ani de relație, Marius Elisei și Oana Roman s-au despărțit și și-au anunțat decizia pe conturile de socializare. Se pare că Marius Elisei a fost cel care a făcut acest pas și a plecat deja din casa fostei sale soții.

Oana Roman și Marius Elisei au divorțat în anul 2021 la notar, însă, după câteva luni, cei doi s-au împăcat. Cu toate că și-au acordat o nouă șansă, nici de această dată lucrurile nu au mers mai bine. În ultima vreme, fiica lui Petre Roman apărea tot mai tristă și obosită pe pagina sa de Instagram, iar fanii o asaltau cu întrebări legate de relația cu tatăl fiicei sale.

Recent, Oana Roman le-a împărtășit internauților faptul că ea și Marius Elisei au luat-o pe drumuri separate, asta după ce și-au dat seama că au perspective diferite asupra vieții. Mai mult, vedeta spune că a scăpat de o mare povară de pe umeri, însă este conștientă că îi va fi greu să se descurce de una singură.

Mi-aș fi dorit ca acest lucru să nu se întâmple acum, pentru că nu este OK că am rămas singură, cu toate pe cap”, a spus Oana Roman, pe Instagram.

Vedeta a continuat și le-a spus internauților că urmează o perioadă dificilă pentru ea, pentru că trebuie să se ocupe de una singură de fetița ei, de casă, de mama ei, dar să și muncească.

„Trebuie să am grijă și de copil și de casă, și de mama, și de cumpărături, și să muncesc, să plătesc facturi și să le fac pe toate, dar asta e. El nu mai locuiește cu noi. Am hotărât acest lucru, doar că el a hotărât să plece mai devreme decât am stabilit. Atâta tot. Cum am scris și în story-ul anterior, eu mă simt eliberată de o foarte mare povară, pentru că nu ne mai era bine împreună. Nici eu nu mai eram fericită, nici el nu era fericit. Fiecare cu greșelile lui. Fiecare cu problemele lui”, a mai spus Oana Roman.