Antonia, despre traumele care o împiedică să apară în emisiuni sau podcasturi. De ce refuză artista invitațiile la tv?

Antonia este una dintre cele mai iubite artiste din România și zilnic primește complimente pentru frumusețea ei. Cu toate că are parte de o comunitate numeroasă care o iubește și o susține, vedeta se teme de critici și de reacția publicului.

Antonia este adesea invitată în emisiuni sau podcasturi, însă refuză să meargă, asta pentru că îi este frică de faptul că cei care o urmăresc o vor critica pentru felul în care vorbește. Antonia a mărturisit că se exprimă mult mai liber în engleză, fiind astfel crescută și nu vrea să facă vreo bâlbă la tv.

Atunci când avea 5 ani, Antonia și părinții eu au plecat în America. Vedeta a locuit în Utah și Las Vegas, acolo unde și-a petrecut adolescența. Artista este recunoscătoare pentru copilăria sa, mai ales că părinții ei au îndrumat-o către muzică și i-au oferit dragostea de care are orice copil nevoie.

„Părinții mei și-au creat un stil de viață cât de cât OK pentru mine, să nu simt cumva că îmi lipsește ceva. Ne-am mutat în America pentru asta, să-și refacă viața de la zero, și mi-au oferit tot ceea ce am avut nevoie, dar în primul rând toată iubirea lor. Părinții mei mi-au dat întotdeauna multă afecțiune și încredere, m-au susținut cu muzica, am studiat muzică acolo în America, făceam ore de canto. Și îmi place că am moștenit acest lucru de la ei: să dau iubire mai departe, să ofer familiei mele, acum, că am și eu o familie. Mi se pare că este foarte important să oferi dragoste și afecțiune”, spunea iubita lui Alex Velea în urmă cu ceva timp.