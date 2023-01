Nicole Cherry, detalii neștiute din copilăria sa. Cum a reușit să treacă peste momente dificile?

Nicole Cherry a fost aspru criticată când a anunțat că va deveni mămică la 23 de ani. Cum a reușit artista să treacă peste momentele dificile?

Nicole Cherry este o femeie împlinită pe toate planurile și se bucură de admirația celor din jur. La cei 24 de ani pe care îi are, artista este o mămică fericită, are o relație frumoasă cu partenerul ei de viață, o carieră muzicală de succes, iar recent a jucat și în filmul Romina, care are parte de un succes uimitor.

Vedeta a fost invitată în podcastul lui Mihai Morar, acolo unde a vorbit despre comentariile acide pe care le-a primit atunci când a anunțat că va deveni mamă, la vârsta de 23 de ani.

„Am primit hate în social media, întrucât oamenii au considerat că eu sunt un copil la 23 de ani și n-am voie să fiu mamă la această vârstă”, i-a mărturisit vedeta lui Mihai Morar în podcastul „Fain și simplu”.

Despre copilăria sa, Nicole Cherry își aduce aminte cu zâmbetul pe buze. Părinții ei au susținut-o întotdeauna și au făcut sacrificii pentru ca ea să ajungă acolo unde și-a dorit. Mai mult, artista a povestit cum mama ei și-a vândut o bijuterie pentru ca ea să aibă bani pentru un concurs de muzică.

Financiar, mama și-a vândut o bijuterie personală ca eu să merg la ultimul concurs de muzică, înaintea piesei «Memories». Era costisitor să merg la concursuri. Știu și cum e să ai și cum e să nu ai. Părinții îmi ziceau: «Nicoleta, avem!» sau «Nicoleta, luna asta mai moale!». N-am fost niciodată amărâtă, dar au fost și momente mai grele. Iar la acel concurs am luat premiul cel mare și i l-am dat mamei”, a povestit vedeta.

Acum, artista are grijă să nu le lipsească nimic părinților ei și încearcă să îi răsplătească așa cum poate. Tatăl ei a fost cel care i-a făcut cunoștință cu Florin, iar împreună sunt o adevărată echipă.

„Am stat în același apartament din Rahova până ne-am mutat, la vârsta mea de 18 ani, când am cumpărat o casă din banii mei. Aduc bani acasă de la 14 ani. Dar nu-mi place să spun că-i întrețin. Până la 14 ani, cine m-a crescut? Da, avem banii la comun. Chiar dacă Florin este noul membru în echipa mea, tata continuă să meargă cu mine la concerte", a mai mărturisit vedeta.

