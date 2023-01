Momente tensionate la America Express! Cătălin Scărlătescu și Doina Teodoru, prima ceartă în cuplu, în văzul tuturor!

În ediția de duminică a emisiunii America Express, Doina Teodoru și Cătălin Scărlătescu au avut parte de momente tensionate! Cei doi au avut replici dure unul față de celălalt, iar tensiunea concursului și-a pus amprenta și în relația celor doi.

La una dintre probele concursului, Doina trebuia să bată la mașina de scris câteva cuvinte complicate, în timp ce iubitul ei îi dicta pe litere. La un moment dat, enervat pentru că Doina Teodoru nu scria mai repede, Scărlătescu a răbufnit.

Doina Teodoru s-a supărat și nu i-a picat deloc bine apelativul lui Scărlătescu. Ea i-a răspuns cu același ton ironic, fiind deranjată de faptul că iubitul ei nu a strigat-o pe nume.

„M-am enervat, da, m-am supărat, după care mi-am dat seama că nu am de ce să fac asta, că nervii lui nu sunt despre mine, sunt despre el. Am început, de fapt, să mă îngrijorez, pentru că am observat că de fiecare dată când ajunge într-un punct de enervare maximă și de fibrilații uită cum mă cheamă”, a spus Doina la testimonial, în emisiune.