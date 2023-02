Oana Roman vrea să renunțe la numele fostului soț! Decizia luată de fiica lui Petre Roman, imediat după despărțire

Oana Roman trece printr-o perioadă plină de schimbări, iar despărțirea de Marius Elisei este una dintre ele. În urmă cu câteva zile, fostul soț al vedetei a anunțat că se desparte de mama fiicei sale și că nu mai vrea să audă nimic de ea.

Acum, Oana Roman își dorește să renunțe la numele de Elisei de pe Instagram, iar pentru asta, ea le-a cerut ajutorul fanilor săi. Vedeta le-a povestit internauților că de mult timp își dorește să își schimbe numele de pe Instagram, însă nu știe cum.

''Am nevoie de ajutor de la cineva care chiar se pricepe. De foarte mult timp încerc să-mi schimb numele adică ''username-ul'' pe Instagram. Îmi apare chestia asta și nu știu unde găsesc: contact support. Știe cineva cum fac cerere să-mi schimb numele?'', a scris Oana Roman pe contul ei personal de Instagram, acolo unde se numește "oanaromanelisei".

După ce Marius Elisei a anunțat despărțirea de Oana Roman și a preferat să fie cât mai discret în declarații, Oana Roman a răbufnit în mediul online. Vedeta a confirmat separarea de fostul soț și a spus că la mijloc sunt diferențele de opinie și perspectivele diferite asupra vieții.

Deși ea vede această despărțire ca pe o eliberare, Oana Roman nu se aștepta ca acest lucru să se întâmple acum, când, spune ea, are atât de multe responsabilități de dus.

„Acum vor curge râuri de cerneală, cum s-ar spune, vor apărea titluri că Marius a părăsit-o pe Oana. Este un lucru pe care ni l-am dorit, cumva, amândoi. Eu îi spun de foarte mult timp că trebuie să ne separăm definitiv, pentru că nu cred că mai avem nicio șansă să mai reparăm ceva în relația noastră, pentru că avem viziuni total diferite asupra vieții, dorințe total diferite în ceea ce privește viața.

Vedem lucrurile total diferit. Am încercat cât s-a putut. Nu s-a mai putut. Este un lucru pe care și eu mi l-am dorit, dar mă repet. Mi-aș fi dorit ca acest lucru să nu se întâmple acum, pentru că nu este OK că am rămas singură, cu toate pe cap”, a spus Oana Roman, pe Instagram.