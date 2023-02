Noi eliminări la Survivor! Jorge și Vica Blochina au părăsit competiția!

Ediția din seara trecută de la Survivor a fost ultima pentru Jorge și Vica Blochina, care au fost eliminați din concurs. Lacrimile concurenților au curs, însă competiția merge mai departe fără cei doi faimoși.

Vica Blochina a primit cele mai puține voturi din partea telespectatorilor emisiunii, iar Daniel Pavel a anunțat-o că va pleca acasă. Blondina împreună cu DOC și Anca Dumitru au fost propuși spre eliminare în această săptămână, însă, dintre toți, Vica Blochina a primit cele mai puține voturi.

Fosta balerină a luptat timp de o sîptămână în competiția Survivor și a intrat de mai multe ori pe traseu, aducând puncte importate echipei Faimoșilor.

„Pentru mine această competiție a fost extrem de grea. Și dacă ar fi fost să rămân aici, pentru mine ar fi fost un calvar. Nu am vrut să demotivez colegii și am încercat tot timpul să stau pe pozitiv, dar întotdeauna, cumva, m-am conectat cu casa. Mi-am dorit. M-am rugat la Dumnezeu astăzi să rămână Ada în competiție, pentru că știam că are nevoie să stea aici”, a spus Vica Blochina, cu lacrimi în ochi.