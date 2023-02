Silviu Prigoană, declarații ironice după dezvăluirile făcute de Adriana Bahmuțeanu în legătură cu relația toxică trăită cu el

Adriana Bahmuțeanu și Silviu Prigoană au trăit o poveste de dragoste cu suișuri și coborâșuri, acum mai bine de 10 ani. Cei doi au fost căsătoriți de mai multe ori, și tot de atâtea ori au și divorțat. Fiecare dintre ei și-a refăcut acum viața și se bucură de relații de iubire sănătoase.

În prezent, Prigoană și Adriana Bahmuțeanu nu mai comunică deloc, chiar dacă au doi copii împreună. Recent, vedeta a fost invitată într-un podcast, acolo unde a vorbit despre povestea de dragoste dintre ea și Prigoană. După ani buni în care s-a vindecat, vedeta recunoaște că a trăit o poveste de iubire toxică și că cu greu a putut să se desprindă definitiv de fostul ei soț.

„Nu am divorțat eu. Este o percepție greșită. Fostul meu soț îmi intenta divorț și tot el venea să ne împăcăm. Nu a fost nicio regie. A fost o relație de timp elastic. O relație toxică, e adevărat. Eu nu am intentat divorț. Eu doar ultimul divorț l-am intentat, care s-a desfăcut din vina lui. Eu am fost femeia tolerantă care mă trezeam dimineața. Mă suna soțul meu și îmi zicea, vine poștașul cu citația de divorț. Trebuia să plec, că na, eram în divorț. Plecam la mine acasă. Îmi spunea: «Hai, pleacă!». După câteva luni, mă căuta să ne împăcăm. Și nu puteam să-i rezist. Făcea ce făcea și ne împăcam”, a povestit Adriana Bahmuțeanu, în podcastul moderat de Viorel Grigoroiu.