Lista completă a câștigătorilor Premiilor Grammy 2023

Seara trecută a avut loc cea de-a 65-a gală a decernării premiilor Grammy, în Los Angeles. Beyonce a devenit cel mai premiat artist la Grammy.

Pe covorul roșu au pășit, seara trecută, cele mai apreciate vedete de peste ocean. Cu zâmbetul pe buze și ținute spectaculoase, vedetele s-au lăsat pozate la evenimentul din Los Angeles, care a ajuns la cea de-a 65-a ediție.

Lista completă a câștigătorilor:

GENERAL:

- Albumul anului: „Harry's House” - Harry Styles

- Înregistrarea anului: „About Damn Time” - Lizzo

- Cântecul anului: „Just Like That” - Bonnie Raitt

- Cel mai bun artist debutant: Samara Joy

POP:

- Cea mai bună interpretare pop duo/grup: „Unholy” - Sam Smith & Kim Petras

- Cel mai bun album pop vocal: „Harry's House” - Harry Styles

- Cea mai bună interpretare pop solo: „Easy on Me” - Adele

DANCE/ELECTRONIC:

- Cea mai bună înregistrare dance: „Break My Soul” - Beyonce -

- Cel mai bun album Dance/Electronic: „Renaissance” - Beyonce

ROCK:

- Cel mai bun cântec rock: „Broken Horses” - Brandi Carlile

- Cea mai bună interpretare rock: „Broken Horses” - Brandi Carlile

- Cea mai bună interpretare metal: „Degradation Rules” - Ozzy Osbourne Featuring Tony Iommi

- Cel mai bun album rock: „Patient Number 9” - Ozzy Osbourne

ALTERNATIV:

- Cea mai bună interpretare alternativ: „Chaise Longue” - Wt Leg

- Cel mai bun album alternativ: „Wet Leg” - Wet Leg

R&B:

- Cea mai bună interpretare R&B tradiţională: „Plastic Off the Sofa” - Beyonce

- Cea mai bună interpretare R&B: „Hrs & Hrs”

- Muni Long - Cel mai bun cântec

- Cea mai bună interpretare R&B: „Hrs & Hrs” - Muni Long

- Cel mai bun cântec R&B: „Cuff It” - Beyonce

- Cel mai bun album R&B: „Black Radio III” - Robert Glasper

RAP:

- Cel mai bun album rap: „Mr. Morale & The Big Steppers” - Kendrick Lamar

- Cea mai bună interpretare rap: „The Heart Part 5” - Kendrick Lamar

- Cel mai bun cântec rap: „The Heart Part 5” - Kendrick Lamar

- Cea mai bună interpretare de rap melodic: „Wait For U” - Future Ft. Drake & Tems

COUNTRY:

- Cea mai bună interpretare country solo: „Live Forever” - Willie Nelson

- Cea mai bună interpretare a unui duo/grup country: „Never Wanted To Be That Girl” - Carly Pearce & Ashley McBryde

- Cel mai bun cântec country: „Til You Can't” - Cody Johnson

- Cel mai bun album country: „A Beautiful Time” - Willie Nelson.

Beyonce, favorita serii

Beyonce este favorita acestei ediții Grammy, ea plecând acasă cu 4 trofee, ajungând, astfel, să dețină nu mai puțin de 32 de premii, de-a lungul carierei sale, până în prezent.

"Încerc să nu devin prea emoţionată. Încerc doar să mă bucur de această seară. Vreau să-i mulţumesc lui Dumnezeu pentru că mă protejează. Îţi mulţumesc, Dumnezeu!”, a declarat artista americană, scrie digi24.ro.

