Oana Roman, reproșuri și atacuri dure la adresa Catincăi Roman! Declarații halucinante!

Oana Roman a făcut câteva declarații haluciante la adresa surorii sale, Catinca Roman. Vedea nu trece prin cea mai bună perioadă a sa, mai ales că s-a despărțit recent și de tatăl fiicei sale, Marius Elisei.

Cu toate că Oana Roman a declarat că s-a simțit ușurată și liniștită după ce fostul ei soț a părăsit căminul conjugal, vedeta nu pare să fie deloc împăcată cu ea însăși. Acum, ea a luat-o în vizor pe Catinca Roman, căreia i-a reproșat în mediul online că nu o vizitează pe mama lor, care este internată la un centru de recuperare.

„Cine își permite să trimită declarații despre mine mincinoase, trebuie să-și asume. Am fost la mama, (...) A început să-mi spună ”Da, Catinca ce face? Catinca unde e? Catinca de ce nu vine?”, iar doamnele de aici mi-au spus că se trezește noaptea și strigă, urlă după catinca, după sora mea, după fata ei. Această fată care a declarat că nu mai vrea să meargă la mama și după a spus că eu mint și că ea o să meargă la mama. Ei bine, nu a mers și asta e foarte urât.

Sora mea a declarat că o să meargă la mama, că nu a spus niciodată că ea nu vrea să meargă la mama și că ea înțelege că spun lucrurile astea pentru că eu sunt rănită. Nu, draga mea, nu sunt rănită. Faptul că Marius a plecat de acasă și am reușit într-un final să încheiem acea relație toxică pe care o aveam pentru mine este o fericire. Și-a ales prost momentul, dar eu nu sunt, eu sunt foarte fericită și această problemă referitoare la mama nu are nicio legătură. Deci nu am nevoie de milă, n-am nevoie de compasiune sau de condescendență, am nevoie ca mama să nu mai urle noaptea după fata ei, atât!”, a transmis Oana Roman pe InstaStories.