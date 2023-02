„Fabula" de dimineață vine de la LVX MACHINA chiar în playlist-ul tău. Deși luna februarie este destinată iubirii, LVX MACHINA își arată încă o dată nonconformismul odată cu lansarea single-ului „Fabula". Compus de către Cristian Balint alături de Octavian Uță, „Fabula" vine tot ca o o satiră muzicală ce suprinde prin muzică și versuri momente din viața de zi cu zi, dar și situații prezentate în maniera specifică lor.



„Versurile pentru Fabula au apărut amintindu-mi de o vorbă pe care o spuneau șmecherii rasați când dădeau de unii care nu știau cu ce se mănânca viața: «Știe broasca ce-i oceanu'?» Ne-am dus în zona «trap» pentru că ne place să experimentăm sound-uri cât mai diferite", declară LVX MACHINA.



După un an de experimente pe sound și imagine sub denumirea Corivat, Yvat și Chris Corvin au trecut la numele LVX MACHINA. Sub acest nume au lansat „Rai" și „Insomniac", cu videoclipuri care au câștigat numeroase premii la festivaluri de film din întreaga lume și au „salutat" publicul cu cel de-al treilea single al duo-ului: „Hello Holla", piesă ce a ocupat locul 1 timp de opt săptămâni în topul realizat de Radio Guerrilla. A urmat „CAPRA LVX", o satiră muzicală ce suprinde prin muzică și versuri viața și pofta de a trăi fiecare moment intens.



Yvat s-a făcut remarcat încă din 2000 ca sound designer pentru unele dintre cele mai prestigioase bănci de sunet din lume. Primul album al său, „Concert for Violin" a fost lansat alături de label-ul englez Experimental Seafood Recordings și a atras atenția BBC Radio 3, dar și a publicului de peste hotare. Dincolo de munca de studio, Yvat este un artist de live performance cu experiența a sute de concerte în cadrul festivalurilor internaționale.



Chris Corvin este actor, regizor, DJ și music producer, iar din 2012 își împarte timpul între New York și București. A lucrat cu Francis Ford Coppolla și a apărut în celebrul serial „The Blacklist", a regizat clipurile pentru LVX MACHINA, iar ca DJ a mixat în numeroase cluburi din Manhattan și Brooklyn.