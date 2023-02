Rihanna este din nou însărcinată! Vedeta a făcut un show spectaculos în cadrul Super Bowl 2023

Rihanna este din nou însărcinată, iar vedeta și-a arătat burtica de gravidă la Super Bowl 2023, acolo unde a făcut un show spectaculos.

Rihanna (34 de ani) urmează să devină din nou mămică, asta după ce, în urmă cu 9 luni, ea l-a adus pe lume pe primul ei născut. Artista și ASAP Rockey au devenit pentru prima dată părinți în luna mai a anului trecut, iar acum se pregătesc pentru mărirea familiei.

Rihanna, care nu a mai concertat din anul 2018, a făcut un show de zile mari la Super Bowl 2023, acolo unde și-a etalat cu mândrie burtica de gravidă. Vedeta și-a început show-ul suspendată pe o platformă, deasupra terenului. Melodia cu care și-a început show-ul a fost "Bitch Better Have My Money". Ulterior, platforma a coborât pe scenă, acolo unde un grup de dansatori i s-au alăturat Rihannei.

Artista a fost îmbrăcată într-o salopetă de culoare roșie, care i-a pus în evidență burtica pronunțată, semn că frumoasa mămică nu mai are mult timp și va naște pentru a doua oară.

Show-ul artiatwi a fost continuat cu melodii precum „Where Have You Been”, „Only Girl in the World”, „We Found Love”, „Rude Boy”, „Work”, „Wild Wild”, „Blow it Up”, „All of the Lights”, „Run this Town”, „Umbrella” și „Diamonds”.

Vizionare placuta