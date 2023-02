Interviu FLY PROJECT: De 18 ani, muzica nu are nicio barieră! Despre succesul internațional, transformări și planurile de viitor

De 18 ani, Fly Project încântă iubitorii de muzică bună cu linii melodice fresh, ritmuri dansante și versuri care îți rămân în minte multă vreme. În exclusivitate pentru Kudika.ro, Tudor Ionescu ne-a acordat un interviu despre succesul pe care piesele sale îl au de aproape două decenii, schimbările prin care a trecut în ultima perioadă, dar și planurile pe care le are pentru viitorul apropiat. Enjoy!

KUDIKA.ro: Bună, Tudor și mulțumesc că ai acceptat invitația mea pentru acest interviu! Îți zic de pe acum "La mulți ani!", pentru că mâine, 14 februarie, aniversezi 18 ani de Fly Project.

Cum au fost toți acești ani pentru tine? Visai să ajungi la succesul internațional pe care îl ai astăzi? Cum percepi tot succesul pe care piesele Fly Project le au avut și le au și în momentul prezent?

FLY PROJECT: Au fost și sunt cei mai tari ani din viața mea. Să fii artist înseamnă mai mult decât se vede din exterior, există și urcușuri și coborâșuri, ca în orice alta profesie, dar eu am ales să văd partea plina a paharului, pentru că întotdeauna am avut norocul să fac doar ceea ce îmi place.

Visam să am succes, sigur, dar nu știam să dimensionez ce înseamnă sau ce ar însemna acest succes. Faptul că piesele Fly Project, de la bun inceput și până astăzi, i-au făcut pe oameni și îi fac în continuare să simtă ceva, îi bucură, îi emoționează, este tot ce îmi doresc, și pentru mine reprezintă cel mai bun barometru al succesului.

KUDIKA.ro: Pentru că vorbim despre succes internațional, piesa „Toca Toca“ a cucerit Japonia și este new entry în Taiwan și Korea. De ce crezi că „Toca Toca“ este cea mai iubită piesă semnată Fly Project? Care sunt ingredientele unui hit cu un asemenea succes internațional?

FLY PROJECT: „Toca Toca“ vine cu o stare, emoția și starea acestei piese au ajuns la public cel mai ușor. Nu există o rețetă pentru un hit, eu fac muzică și, dacă oamenilor le plac piesele, ele ajung hituri.

Este o supriză și pentru mine ca, dupa 10 ani, „Toca Toca“ este din nou pe primele locuri în topuri în Asia. Nu se aștepta nimeni la asta, iar acest lucru este încă o dovadă că muzica nu are nicio barieră.

KUDIKA.ro: După o pauză în care ai avut parte de câteva schimbări, atât în ceea ce privește look-ul tău, cât și componența trupei, ai lansat recent "Don Reggaeton", o piesă care a prins foarte bine la public.

Este o piesă cu un vibe super pozitiv, care te ridică de pe scaun instant și te face să dansezi. Cum s-a născut "Don Reggaeton" și ce vrei să transmiți publicului prin melodiile tale, în general?

FLY PROJECT: După cum am mai spus, muzica Fly Project a fost, este și va fi doar despre vibe, despre emoție și nimic altceva. În ultimii ani, este adevarat, am schimbat foarte multe lucruri la mine și în jurul meu. De când s-a născut fiica mea, Ilinca, încerc să fiu o variantă mai bună a mea.

„Don Reggaeton“ este despre a ne aminti de bucuria din noi, despre cheful de petrecere și de a uita puțin despre tot ce ne presează și ne supără sau ne încrâncenează. Este despre dans și voie bună, piesa aia care îți schimbă starea dimineața, în mașină, pe drum spre muncă.

KUDIKA.ro: În acești 18 ani muzica ta a ajuns și ajunge în continuare prin toate colțurile lumii. Ce te inspiră în procesul tău artistic, pentru că este clar că de fiecare dată țintești foarte sus și îți iese perfect cu fiecare piesă lansată?

Și, pentru că tot vorbeai în interviuri despre un mindset puternic, cum te ajută gândurile să ai succes internațional de atâția ani încoace?

FLY PROJECT: Mă inspiră tot ce este în jurul meu, însăși faptul că muzica Fly Project nu are bariere, granițe, limite, că ajunge la oameni cărora le bucură zilele, într-o lume în care bucuria vine din ce in ce mai greu și din prea puține surse, este ceea ce mă inspiră cel mai mult.

Cred că minset-ul este important în tot ce facem, însă nu știu dacă succesul ține numai de noi, ține de foarte multi factori, dintre care principalul factor este fiecare dintre noi. Pur și simplu, nu lansez piese pentru că trebuie, nu fac lucruri numai pentru că trebuie, daca nu le simt, ele nu apar, nu merg mai departe de ce cred cu adevarăt că mă reprezintă și poate aduce o emoție celor cărora mă adresez.

KUDIKA.ro: Crearea unui mindset puternic te-a ajutat să slăbești 40 de kilograme. Ai spus că ai făcut-o pentru că vrei să fii sănătos pentru fetița ta, Ilinca, și îmi pot da seama cât de multă muncă cu tine însuți, determinare și ambiție a existat în procesul de slăbire. Povestește-te un pic despre perioada prin care ai trecut, pentru că sunt multe persoane care își doresc să slăbească, însă simt că nu pot să ducă această luptă.

FLY PROJECT: Da. Doar așa am reușit. Oricine, orice mi-a zis nu a fost atât de hotărâtor să mă schimb ca propria mea dorință. Într-o zi, brusc, am ales să fie altfel. Să fac lucrurile diferit și să încerc să fiu o versiune mai bună a mea, pentru mine și pentru fata mea, care trebuie să aibă un tată mult timp de acum incolo.

Sigur, nu a fost ușor, însă nu pot să spun nici că a fost foarte greu sau imposibil, pentru că, atunci cand decizia este la tine, nu te simți constrâns să faci ceva și creierul percepe diferit. De aceea cred că a și funcționat. Nu sunt omul pe care poți să îl obligi să facă ceva, chiar dacă este spre binele lui. Fac doar când ma conving eu sau când decid eu că este timpul. Am slăbit, totuși, prea mult și am pus înapoi niste kilograme, iar acum am grijă să rămân constant.

KUDIKA.ro: De când ai început să faci muzică și până în prezent, peisajul muzical românesc a tot suferit modificări. Cu toate acestea, publicul tău a rămas fidel, iar piesele tale au ajuns, indiferent de vremuri, să fie în topurile muzicale. Totuși, au fost momente în care te-ai gândit să renunți, văzând, poate, că în trending pe Youtube sunt alte genuri muzicale care se ascultă în număr atât de mare?

FLY PROJECT: Eu nu fac muzică pentru anumite trenduri sau pentru a mă înscrie într-un număr de vizualizari, pentru a ajunge în anumite topuri. Așa cum vorbeam la începutul acestui interviu, dacă muzica ajunge la oameni și le provoacă emoție, o stare de bine, lucrurile astea se vor întâmpla oricum, oamenii vor face vizualizari, vor asculta muzica peste tot, ea va ajunge în topuri...dar asta este doar o consecință, nu un scop în sine.

Așadar, nu am de ce să mă gândesc vreodată să renunț la muzică, este ceea ce mă definește, fac din plăcere și voi face atâta timp cât oamenii vor alege să asculte muzica mea și voi vedea că le place.

KUDIKA.ro: Care este acel lucru din viața sa de care să te facă să te simți cel mai mândru? Dpdv profesional/personal.

FLY PROJECT: Ilinca și Fly Project. Clar.

KUDIKA.ro: Care este piesa din repertoriul tău care te definește cel mai bine și de ce?

FLY PROJECT: Nu știu dacă pot avea numai o piesa care să mă definească, muzica Fly Project mă defineste per total. Este parte din mine și va fi mereu.

„Goodbye“, spre exemplu, este scrisă într-un moment în care eu și Ana, soția mea, eram despărțiți. Întotdeauna va purta această emoție cu ea această piesa, pentru noi este specială, dar și de toate celelalte mă leagă ceva.

KUDIKA.ro: Cum ai caracteriza acești 18 ani de Fly Project în 3 cuvinte?

FLY PROJECT: Bucurie, Muncă, Oameni și Muzică (știu, sunt 4, însă cred că toate cele 4 sunt importante).

KUDIKA.ro: Ce urmează în continuare pentru Fly Project? Care sunt obiectivele pentru 2023? Ai în plan colaborări pentru viitorul apropiat?

FLY PROJECT: „Don Reggaeton“ este piesa recent lansată, ajunge la din ce în ce mai mulți oameni, crește frumos și peste hotare, asa că mă ocup de asta și apoi de celelalte două piese pe care le am deja pregătite și astept să le lansez în primăvară și vară.

Multe proiecte și pe plan internațional, sesiuni muzicale, treabă, pentru că este o perioadă aglomerată și vreau să finalizez ce am început pentru a putea să demarez și alte proiecte.

Până data viitoare, vă aștept pe Instagram, pe TikTok, pe YouTube să ascultați piesa, o găsiți peste tot!